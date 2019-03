I en tid hvor Brøndby balancerer på kanten af top-6, og klubben stadig er ved at komme sig oven på fyringen af Alexander Zorniger, melder ledelsen og bestyrelsen nu offensivt ud.

Budgettet til Brøndbys sportslige setup skal øges med op mod 50 procent set i forhold til klubbens oprindelige strategi.

Signalet er ikke til at tage fejl af: Brøndby vil endnu dybere ind i toppen af Superligaen, ud i Europa og på den lange bane udfordre FC København seriøst.

Opgaven er vanskelig, men ikke umulig. Hvis ledelsen i Brøndby fastholder retningen og løbende lægger på økonomisk, så kan klubben hente FCK. Ja, det lyder som en udfordring ud over det sædvanlige, men jeg tror ikke, det er urealistisk eller umuligt. Om fem år fra nu kan magtbalancen i dansk fodbold tippe til Brøndbys fordel. Særligt hvis FC København ikke selv vælger at investere endnu mere i fodboldforretningen end i dag.

Brøndbys bestyrelse må have erkendt, at klubben er nødsaget til at øge pengestrømmen til det sportslige setup, hvis den vil føle sig bare nogenlunde sikker på - sæson efter sæson - at være en del af den absolutte top i dansk fodbold.

Nok har Brøndby flere tilskuere, men med færre penge end rivalerne kommer den ingen vegne. Det er også fint med strategi 6.4, men det er en lettere luftig omgang.

Strategien har købt Brøndby tid og skabt plads, i sidste ende handler det dog om penge. Punktum. Der er intet alternativ, hvis Brøndby har ambitioner om at være en dominerende faktor herhjemme.

Holdet kan håbe på at række ud efter guldet en enkelt sæson, når alle andre tophold falder sammen, men på den lange bane bliver det for tilfældigt. For der er en tæt sammenhæng mellem den økonomi, Brøndby smider i retning af deres superligahold, og de resultater, der kommer ud i den anden ende.

Mit bud er, at Brøndby kan hæve deres spillerbudget til op mod 90 millioner kroner. Derfra er der stadig et stykke op til FC Københavns 130 millioner kroner. Men det er ikke umuligt at hente rivalerne, for basen i Brøndby ser ikke dum ud.

Udviklingen skal komme over flere sæsoner. Målsætningen bør i første omgang ikke være at lukke hullet op til FC København på den korte bane. Det er meget svært. Men over de næste sæsoner skal Brøndby gå efter at manifestere sig selv som nummer to i Danmark.

Fra den position kan Brøndby på fast basis spille i Europa, og i enkelte sæsoner er det ikke umuligt, at der kan falde mesterskaber af sig.

Men europæisk fodbold bliver helt afgørende, hvis Brøndby skal sætte en rentabel forretning sammen. Der er ingen anden udvej.

De mange millioner kroner, som Brøndby potentielt kan hente i Europa, vil polstre klubben økonomisk, fortsat øge de sportslige budgetter, tiltrække bedre spillere og skabe mere værdi i truppen, så den kan lave større salg end hidtil.

Den plan er jo selvfølgelig ikke bare lige sådan at eksekvere, men nu har Brøndby indledt arbejdet - og mange ting fungerer reelt allerede:

Bestyrelsen er kompetent , erfaren og passioneret omkring Brøndby. Sidstnævnte er vigtig og ikke uvæsentlig. Brøndby er mere end rendyrket forretning for flere medlemmer.

, erfaren og passioneret omkring Brøndby. Sidstnævnte er vigtig og ikke uvæsentlig. Brøndby er mere end rendyrket forretning for flere medlemmer. Den daglige ledelse kender fodboldbranchen og dens mekanismer.

kender fodboldbranchen og dens mekanismer. Klubben oplever fornuftig tilgang af nye sponsorer.

oplever fornuftig tilgang af nye sponsorer. Tv-stationerne vil fortsat have klubben som deres førstevalg, når der skal vælges kampe.

vil fortsat have klubben som deres førstevalg, når der skal vælges kampe. Brøndby Stadion er en stærk ramme for fodboldkampe, og stadion vil blive moderniseret.

er en stærk ramme for fodboldkampe, og stadion vil blive moderniseret. Og så har klubben den mest massive opbakning fra fans i Danmark.

Nu er det store spørgsmål, hvordan Brøndby vil forvalte deres økonomi i det sportslige setup i fremtiden, og hvordan den får skabt en stærk sportslig struktur.

Vi ved ikke, hvem der skal være cheftræner i klubben i næste sæson. Og vi ved heller ikke, hvor stærk en sportsdirektør Ebbe Sand reelt er.

Har Brøndbys bestyrelse tillid til, at Sand har evnerne til at sammensætte både den rigtige trup og kan drive Brøndby Masterclass i den rette retning, eller skal der stadig føjes flere kvalificerede kræfter udefra?

Svaret på de spørgsmål får vi i de kommende måneder.