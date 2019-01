En cheftræner-tjans hos Anderlecht er et af den slags jobtilbud, der sjældent kommer, når man har dansk pas. Det må have været præcis den udfordring, Kasper Hjulmand havde ventet på.

I weekenden var den der endelig, og så måtte han se muligheden forsvinde, fordi FC Nordsjælland og den belgiske storklub ikke kunne blive enige.

Skuffet kan ikke dække Hjulmands fornemmelse lige nu, og hvis han er godt vred på ledelsen i FCN, så forstår jeg ham godt.

Han havde fortjent at komme afsted, ikke mindst med tanke på alt det, han over flere år har gjort for Farum-klubben. Nu havde den muligheden for at give tilbage, og i stedet faldt handlen igennem. Jeg ville føle mig røvrendt, hvis jeg var Kasper Hjulmand.

Jeg mener klart, Kasper Hjulmand er den bedste fodboldtræner, der findes med dansk pas.

Han er også Superligaens bedste, ja, bedre end Ståle Solbakken og Alexander Zorniger.

Og selvfølgelig skulle Hjulmand være dansk landstræner, hvis han havde lyst.

Men i disse år er hans mindset mest rettet mod et stort projekt i udlandet. Der var Anderlecht helt oplagt.

I sine to perioder i FC Nordsjælland har Kasper Hjulmand - i samarbejde med andre dygtige trænere i FCN - udviklet det ene stortalent efter det andet, og han har ledt flere hundrede millioner kroner ned i klubkassen via salg af disse unge spillere.

Han har overpræsteret med FC Nordsjælland og bragt dem op på et niveau, der reelt ikke burde være muligt.

Jeg synes, de ansvarlige i FCN burde have vist storsind og givet deres cheftræner fri til at forfølge sin drøm.

Selvom Hjulmand i høj grad udgør klubben, så er den internt rustet til fremtiden, og den skulle nok have fundet en ordentlig afløser. For i Farum har de i flere sæsoner arbejdet på at skabe så selvkørende en struktur i deres setup, at fremtiden er sikret selv uden deres største stjerne.

Alle vidste godt, Hjulmand ikke var FCN-træner resten af sin karriere, og en plan b burde have været klar.

Man får nærmest aldrig noget ud af at spørge Kasper Hjulmand til sin egen fremtid eller tale om hans muligheder i markedet. Det ved han godt, han skal holde sig fra. Mandag var han usædvanlig klar i mælet, da han blev spurgt til Anderlecht-jobbet. Det bidrager også til fortællingen om en skuffet mand.

Nu skal han gå rundt i Farum og hjælpe klubben videre i en udfordrende halvsæson til foråret.

Alle vil bringe det glippede jobskifte i spil undervejs, og det kan ikke undgås at blive et vedvarende tema, selvom både Hjulmand og FCN stædigt vil kæmpe for det modsatte.