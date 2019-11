Normalt er Viborg FF langt fra en klub, der stjæler hverken den nationale eller internationale dagsorden. Midtjyderne lever i stedet en stille tilværelse i toppen af landets næstbedste række, 1. division.

Det har ændret sig fundamentalt i kølvandet på en sag, der er gået verden rundt. Den seneste uges tid har B.T. afsløret klubbens nu tidligere spiller Bernio Verhagen som den måske største svindler i dansk sportshistorie, og vi har sideløbende fortalt historierne om hollænderens mange svindelnumre og ulovligheder uden for banen.

Viborg hentede en mand til klubben, som de troede var fodboldspiller. Det var han ikke. I stedet var han en svindler, løgner og bedrager, der nu oven i købet sidder varetægtsfængslet, anklaget for vold, trusler, røveri og voldtægt. Det er svært at forestille sig en meget værre sag for en fodboldklub.

1. divisionsklubben blev svindlet. De blev ført bag lyset af en hensynsløs bedrager. Men Viborg er på ingen måde kun et offer i det, der er blevet døbt ‘Verhagen-sagen’. Tværtimod står det nu tilbage, at Viborg ikke går af vejen for vennetjenester, skuffeaftaler, en i bedste fald kreativ omgang med mennesker og en hvid løgn i ny og næ.

Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forhold sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov Vis mere Bernio Verhagen står foran Retten i Viborg efter grundlovsforhøret, hvor han i fire lange timer blev bedt om at forhold sig til en lang række sigtelser for røveri, vold og trusler. Foto: Thomas Idskov

Viborg lod sig svindle i jagten på hurtig profit og en genvej til et muligvis guldrandet samarbejde med et af verdens største agentfirmaer. De smed principperne og værdierne over bord, fordi de troede, de kunne tjene millioner på en listig skuffeaftale, hvor Verhagen blot skulle ‘holdes varm’ frem til nytår.

Her kunne Viborg så score et stort beløb på at skyde hollænderen af til Kina. Troede de.

For sådan blev det ikke. I stedet for millioner i klubkassen og et samarbejde med agentgiganten Stellar Group står Viborg nu tilbage med et gigantisk troværdighedsproblem og et lige så stort forklaringsproblem.

Det gælder både sportschef Jesper Fredberg og direktør Morten Jensen.

...hvorfor blev Verhagen ikke sparket ud, da det tidligt i forløbet stod klart, at der var tale om en mand, der ikke var den, han gav sig ud for at være, og som slet ikke kunne spille fodbold?... Søren Hanghøj

For hvordan kunne de lade sig forføre af Verhagen? Hvordan kunne de ignorere så mange gængse principper og værdier? Og hvorfor blev Verhagen ikke sparket ud, da det tidligt i forløbet stod klart, at der var tale om en mand, der ikke var den, han gav sig ud for at være - og som slet ikke kunne spille fodbold?

Det er bare tre ud af en lang række spørgsmål, vi her på B.T. har forsøgt at få svar på fra Viborg-ledelsen gennem snart en uge. Det har vi ikke fået.

Gennem en uge er vi blevet holdt hen med begrundelsen ‘ikke op til en vigtig kamp’. Den meddelelse fik vi inden Viborgs kamp mod Vendsyssel sidste weekend, og den gentog sig i dagene op til torsdagens nederlag til Vejle. Nu er efterårets sidste kamp overstået, men Viborg siger ingenting.

Ret skal være ret. Viborg-ledelsen har stillet sig til rådighed for hurtige, faktuelle kommentarer, tonen har været fin - og søndag udgav klubben en omfattende redegørelse på egen hjemmeside.

Viborgs sportsdirektør Jesper Fredberg Foto: Henning Bagger Vis mere Viborgs sportsdirektør Jesper Fredberg Foto: Henning Bagger

Men hverken Jesper Fredberg eller Morten Jensen har stillet sig til rådighed for et mere fyldestgørende, kritisk interview, siden Verhagen-sagen eskalerede for snart en uge siden.

Hverken hos os på B.T. eller i andre medier. De har kort sagt ikke taget ansvar udadtil for en af de mest opsigtsvækkende sager i dansk fodbold i mange år.

Nu fortæller Viborg, at det heller ikke kommer til at ske.

Klubbens ledelse har sagt det, der skal siges, og ser nu fremad, lyder det.

...det er hovedrystende, at Viborg vælger at stikke fingrene i ørerne og hovedet i busken... Søren Hanghøj

Det er under al kritik. Med så mange ubesvarede spørgsmål er det hovedrystende, at Viborg vælger at stikke fingrene i ørerne og hovedet i busken.

Verhagen er den altoverskyggende skurk i denne sag. Men Viborg har også beskidte hænder.

Gør man i nælderne, er det god stil at stille sig frem, forklare og tage skraldet. Derefter kan man se fremad.

Så kom nu, Viborg! Fortæl, forklar og tag ansvar. Det er den bedste måde at komme videre fra så katastrofal en sag.