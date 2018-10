Med FC Midtjyllands 3-2 sejr hjemme over Brøndby kom vi i mål med 14. runde i Superligaen. Det er tid til evaluering, og som altid sker det med tre ting, vi lærte af runden.

Brøndby må ændre fokus

Inden sæsonen begyndte, var jeg faktisk af den overbevisning, at Brøndbys nedtur i slutningen af mesterskabskampen i foråret var brændstof på spillernes motor, og at holdet ville være med til det sidste i en ny guldkamp denne sæson. Jeg er nu kraftigt udfordret i forhold til den opfattelse.

Ja, det var skrevet, inden jeg vidste, at Christian Nørgaard blev skudt afsted, men det salg alene kan vel næppe udelukkende forklare Brøndbys problemer.

Faktum er, at holdet med mandag aftens nederlag til FCM bliver udenfor top-6, og fokus må nu vendes mod at sikre sig en plads deroppe. Spillet berettiger ikke længere Brøndby til at kigge mod andet. Og med 13 point op til mandag aftens modstander fra FCM og søndagens fra FCK, så skal klubben kigge mod andre hold end de to. For nu i hvert fald.

Christian Nørgaard blev solgt i sommer, og det har kunnet mærkes i Brøndby. Foto: Henning Bagger Vis mere Christian Nørgaard blev solgt i sommer, og det har kunnet mærkes i Brøndby. Foto: Henning Bagger

Brøndby har tabt seks kampe i sæsonen. Det er dobbelt så mange som i hele sidste sæson. Og efter kampen mod FCM hørte jeg for første gang én af de andre klub-bosser i Superligaen offentligt italesætte Brøndbys problemer, da FC Midtjyllands direktør Claus Steinlein til TV3 slog fast, at han nu kiggede mod FC København i guldkampen, ikke Brøndby.

Det eneste positive for Brøndby er, at de med rette kan tillade sig at pakke mesterskabssnakken væk for en sund stund.

For det er vel fair, hvis spillere og ledere kan have svært ved seriøst at se sig selv i blande sig i FC Midtjylland og FC Københavns ræs mod guldet.

Hvem standser Ståle Solbakken?

Efter lang tids søgen har Youssef Toutouh endelig fundet sig en ny klub i AGF. Søndag var han så tilbage hos sin tidligere arbejdsgiver FCK.

Youssef Toutouh har tidligere tørnet ud for F.C. København. Nu spiller han for AGF, og da han blev skiftet ind i Parken søndag, fik han en særlig hilsen fra sin tidligere træner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Youssef Toutouh har tidligere tørnet ud for F.C. København. Nu spiller han for AGF, og da han blev skiftet ind i Parken søndag, fik han en særlig hilsen fra sin tidligere træner. Foto: Mads Claus Rasmussen

I slutningen af anden halvleg i Parken kom Toutouh på banen, og FCK-fansene hyldede ham fint og flot. Den gode behandling kom dog ikke fra FCKs trænerbænk.

Manager Ståle Solbakken tog på sidelinjen fat i Youssef Toutouh inden hans indhop og fulgte op med en spydig kommentar. Det var helt upassende, selvom Solbakken sikkert vil affeje det med et grin. Ja ja, fint nok, men det var ikke i orden.

Toutouh kendte jo på forhånd godt nordmandens holdning til hans karrierevalg, og det ændrede bemærkningen ikke det store på. Andet end at Ståle Solbakken for rullende kameraer fik muligheden for at sige »hvad sagde jeg.«

I min bog er det ikke format, og jeg forstår ikke, hvis AGF-træner David Nielsen ikke efterfølgende har taget fat i Solbakken og mindet ham om, at han bør koncentrere sig om sine egne spillere.

Ståle Solbakken sendte en særlig hilsen til Youssef Toutouh i Parken. Foto: Frank Cilius Vis mere Ståle Solbakken sendte en særlig hilsen til Youssef Toutouh i Parken. Foto: Frank Cilius

Tænk lige, hvis situationen havde været omvendt. Solbakken var gået amok. Dén snak var ikke gemt væk til et omklædningsrum under stadion. Den var taget i rummet mellem de to trænerbænke.

Jeg synes ofte, vi ser, at mange trænere i Superligaen holder sig fra at tage slagsmålene med Ståle Solbakken. Jeg ville ønske, det var anderledes og flere havde modet til at udfordre nordmanden, når han går over stregen.

3. FC Nordsjælland går hårde måneder i møde

Det blev heller ikke i denne runde, FCN fik sig en sejr på udebane. Vi er 14 kampe inde i sæsonen, og nordsjællænderne savner stadig tre point hentet væk fra kunstgræsset i Farum.

Det er naturligvis helt nærliggende at tænke, FC Nordsjælland netop henter sine sejre hjemme og ikke ude, fordi holdet er givet en klar fordel på et underlag, der for de fleste er uvant som kampbane, mens FCN træner på det hver dag.

FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand. Foto: Mads Dalegaard Vis mere FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand. Foto: Mads Dalegaard

Det er den oplagte forklaring, som der må gemme sig sandheder i.

Jeg tror også, meget handler om, at vi nu bare er vidne til niveauet hos Hjulmands tropper. De præsterede voldsomt over det forventelige i sidste sæson, og i denne er de begyndt forfra i Farum.

Det havde Kasper Hjulmand nok regnet med, men alligevel må han trække vejret ekstra dybt i denne tid, for problemerne er en understregning af FCNs konstante indbyggede udfordring: at alle de bedte produkter på hylderne sælges fra butikken, og der straks skal sættes nye op, som ikke præsterer hurtigt.

Hvis han er frustreret over at skulle begynde forfra ovenpå sidste sæsons bronzemedaljer, forstår man ham godt. Til det er der dog bare at sige, at han selv har valgt at blive i projektet, og så må Hjulmand æde at skulle begynde forfra.