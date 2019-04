I aften kan FC København blive danske mestre fra sofaen. Hvis FC Midtjylland smider i Farum mod FC Nordsjælland, kan FCK med fødderne oppe og en kold øl i hånden tage guldet.

Inden vi kender udfaldet af opgøret senere, er det værd at kigge tilbage på 32. runde i Superligaen.

Her er tre ting, vi lærte af denne spillerunde.

1. Kvist med klædeligt karrierestop

Det lignede, cruise control var slået til, da FC København stensikkert slog OB 4-0 i Parken søndag. Lige nu er FCK så velkørende, at ingen i Danmark kan slå det.

Eneste øv-oplevelse for hjemmeholdet var vel, at Jonas Wind slog sin skulder hårdt og måtte lade sig udskifte. Det gav dog mulighed for at bringe William Kvist i spil.

Karrieren stopper til sommer, meddelte Kvist op til kampen, og derfor var der naturligvis lagt op til stor hyldest på hjemmebanen. Den fik han fortjent.

William Kvist har truffet den rigtige beslutning. Det havde ikke været værdigt at fortsætte én sæson til. For FCK-legenden har meget længe været reduceret til en marginalspiller hos Ståle Solbakken, og Kvist har ikke længere det nødvendige niveau til at agere bærende figur på et tophold.

En af William Kvists helt store styrker har altid været at vide, hvor han har svagheder. Dem har han så dygtigt evnet at kompensere for. Men i de seneste sæsoner har det vist sig at være vanskeligt at kompensere i tilstrækkelig grad. På for mange områder er Kvist blevet en ringere spiller end tidligere i karrieren. Det er desværre sandheden.

Søren Klæstrup, sportschef på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søren Klæstrup, sportschef på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Kontrakten stod egentligt først til at udløbe næste sommer, og William Kvist kunne uden problemer have taget en sidste sæson og blot roligt set til, de mange skønne millioner tikkede ind på kontoen. Men heldigvis for Kvists eftermæle har har valgt at trække sig i tide. Respekt for den besutning.

2. Brøndbys jagt på et fundament

Esbjergs hollandske cheftræner, John Lammers, har ikke tidligere pakket tingene ind, når han har skullet forholde sig til Brøndby: de er nemme at udmanøvrere, fordi Brøndby kommer med det samme rent taktisk, og det er nemt at lægge en gameplan mod Brøndby. Man skal bare lukke midten ned, så er man nogenlunde kørende.

Av, for en udmelding. Det er altså en cheftræner hos en oprykker, der uden omsvøb har leveret sin sandhed.

Med en ny sejr over Brøndby bakkede John Lammers dog sin tidligere kontante udmelding op. Esbjerg har det bare let mod Brøndby. Selv på udebane.

Nederlaget fik igen Brøndbys klubejer, Jan Bech Andersen, til tasterne på Instagram. Under et opslag fra Brøndby IFs officielle Instagram-profil skrev han, at han var 'Tabt for ord - mere end pinligt - 0-12 i point til en oprykker - tillykke til Esbjerg med bronzen.'

Jeg har skrevet det før og gør det nu igen: Jan Bech Andersen bør simpelthen holde sig for god til at begå sig på den facon på Instagram. Han er bestyrelsesformand i klubben, og det klæder ham ikke at optræde på den måde.

Brøndbys klubejer har dog også brugt ugen på noget mere fornuftigt end kommentarer på de sociale medier.

Mads Davidsen er hentet ind i en konsulentrolle frem til 31. januar 2020. Undervejs skal han rådgive den sportslige ledelse i forhold til klubbens strategiske udvikling af den sportslige organisation.

Jan Bech Andersen er igen kommet med et udbrud på de sociale medier. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Jan Bech Andersen er igen kommet med et udbrud på de sociale medier. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Samtidig har Brøndby meldt ud, at den opretter en ny rolle som teknisk direktør i Brøndby Masterclass.

To tiltrængte og nødvendige tiltag. For Brøndby mangler en tydelighed i deres måde at ville skabe succes på, uanset hvem der står på sidelinjen som cheftræner for klubben i Superligaen.

Alt for meget ansvar og indflydelse blev lagt over på Alexander Zorniger, og det er ganske enkelt farligt.

Trænere er ofte kun i klubber i en kort årrække, og når de så er væk, må fundamentet ikke smuldre. Det har det gjort i Brøndby.

Forhåbentligt er noget mere bæredygtigt sat i gang med den seneste uges udmeldinger. Det ser rigtigt ud.

3. Horsens i frit fald

Det er ikke længere usandsynligt, at Bo Henriksens mandskab rykker ud af Superligaen. Holdet har tabt de seneste fire kampe og er uden sejr i 10 kampe. Krise dækker nærmest ikke rigtigt den øjeblikkelige situation.

Inden sæsonen havde de færreste vel regnet med, at AC Horsens skulle rykke ned, fordi holdet har set solidt ud. Men som månederne er gået, er det billede begyndt at krakelere.

Der bliver ikke skabt nok chancer, og der bliver lukket alt for mange mål ind. Det er jo ikke verdens bedste opskrift på succes. Og når holdets farligste våben, dødboldene, heller ikke bringer mange scoringer med sig, melder alvoren sig.

AC Horsens og cheftræner Bo Henriksen er i alvorlige problemer i Superligaen. Foto: Ernst van Norde Vis mere AC Horsens og cheftræner Bo Henriksen er i alvorlige problemer i Superligaen. Foto: Ernst van Norde

I sidste sæson scorede AC Horsens på 18 dødbolde, mens det i denne kun er blevet til tre af slagsen.

Mod AGF søndag middag var der tegn på bedring. Den første halve time så trods alt tilfredsstillende ud, og holdet skabte da chancer. Men noget tyder på, at Bo Henriksen er læst af modstanderne, for hans mandskab er for nemme at overspille og samtidig holde nede.

Nu venter Vendsyssel i to voldsomme kampe. Heldigvis for AC Horsens er netop Vendsyssel en af de få modstandere, de har haft nogenlunde styr på i denne sæson.

I deres to indbyrdes møder har Henriksens Horsens vundet begge gange, og det må være håbet, alle i Horsens klynger sig til i den afgørende og desperate kamp for overlevelse.