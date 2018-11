Så er det igen tid til at kigge nærmere på Superligaen, og som altid bliver denne klumme om landets bedste række brugt til at analysere og opsummere på runden.

Her er tre ting vi lærte fra 16. runde.

1. FC Midtjylland er mindst lige så stor mesterskabsfavorit som FCK

Hold nu op, hvor ser FCM skræmmende stærke ud. 5-0 over et såret Vejle-mandskab vidner blot om, at alle skal stå tidligt op, hvis de drømmer om at udfordre midtjyderne det mindste.

FC Midtjylland pryglede Vejle i weekenden. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere FC Midtjylland pryglede Vejle i weekenden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Selv ikke et trænerskifte har kunnet slå FCM ud af kurs, og i denne tid er det svært at se, hvem der skal stoppe dem. Heller ikke FC København.

25. november mødes de to mesterskabsfavoritter i Parken, og presset er på forhånd på FC København. Det er Ståle Solbakkens hold, der har mest at tabe i den duel. For et nederlag til FCK gør bare mere ondt, end det vil på FCM.

Dels er Københavnerne stadig med i Europa League, og det vil koste kræfter, så de har ikke brug for sideløbende at koncentrere sig om at lukke hullet op til FCM inden vinterpausen. Og dels er der en indbygget mental fordel på spil.

FCM har vundet de to klubbers to indbyrdes opgør i denne sæson - én gang i Superligaen, én gang i pokalturneringen - og en tredje sejr vil i den grad bringe et boost med sig. Det er absolut ikke ubetydeligt, og vi får en af sæsonens tidlige finaler efter landskampspausen.

FCK jagter en succesoplevelse mod FCM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCK jagter en succesoplevelse mod FCM. Foto: Liselotte Sabroe

2. David Nielsens står foran tre finaler

Finaler er der også på vej for AGF. Når holdet igen skal i kamp i Superligaen efter landskampspausen, vil det være to måneder siden, holdet sidst vandt en fodboldkamp.

I den periode er der blandt meget andet løbet nederlag ind mod Randers FC og Næstved i pokalturneringen.

Fredag tabte David Nielsens mandskab ude mod Brøndby, og selvom man vel kan leve med dette, og isoleret set bør kunne komme videre fra det tab, så er det summen af den lange periode, der må slå luften ud af alle i og omkring AGF.

David Nielsen er under pres i AGF. Foto: Lars Møller Vis mere David Nielsen er under pres i AGF. Foto: Lars Møller

Hvis David Nielsen synes, han indtil nu har været under pres i Århus, bør han forberede sig på en efterårsafslutning udover det, han indtil nu har oplevet.

Forude venter tre kampe mod Horsens, Vejle og FC Nordsjælland. Det skal være give ni point, syv kan akkurat gå an, fordi den sidste kamp er på kunstgræs i Farum, men hvis AGF under David Nielsen ikke skal kortslutte og spilde endnu en sæson, så er vi allerede nået til sidste udkald.

Det tror jeg sådan set, alle med en AGF’er gemt i sig er klar over. David Nielsen bliver ikke fyret over vinteren, det kan klubben ikke bære, og der bør snarere kigges på, om der kan skrabes penge sammen til at styrke holdet.

Det er der behov for.

Det ser ikke godt ud, og mange af os har vel studset over forretningsmodellen i Vejle Boldklub. Udefra har det set mystisk ud, og Football Leaks er med til at gøre os klogere.

3. Football Leaks rammer Danmark - og mere kan være på vej

Tredje og sidste punkt i denne overflyvning på Superligaen skal ikke handle som om spillet på banen men det udenfor. Her kan det til tider være markant mere beskidt. Det har vi i den seneste uge læst os til.

Det er som om, man i mediebranchen sjældent må rose andre end sig selv. Det er jo noget pjat, og jeg synes, det er på sin plads at rose Politiken for det stærke arbejde, mediet har lavet med Football Leaks.

Det er interessant og vigtig læsning. Jeg har nysgerrigt læst med på historierne om Vejle Boldklubs kinesiske ejer, Lucas Chang, og hans sammenblanding af interesser.

Vejle-træner Adolfo Sormani har gjort sig uheldigt bemærket. Foto: Henning Bagger Vis mere Vejle-træner Adolfo Sormani har gjort sig uheldigt bemærket. Foto: Henning Bagger

Oveni i dette kan vi lægge Adolfo Sormanis dybt pinlige opførsel og holdets nedsmeltning søndag ude mod FCM, og så rammer vi opskriften på en katastrofal uge.

Politiken har også skrevet om FC Nordsjælland og deres akademi, Right to Dream, hvor Manchester City i al hemmelighed har købt sig ind. Formålet er at tjene penge på de største afrikanske talenter.

Sådan er fodboldbranchen, kynisk og beregnende.

FC Nordsjælland er kommet under lup i Football Leaks-afsløringerne i Politiken. Foto: Anders Kjærbye Vis mere FC Nordsjælland er kommet under lup i Football Leaks-afsløringerne i Politiken. Foto: Anders Kjærbye

I Farum må ledelse og trænere nu se sig trukket ind i Football Leaks, og det er givetvis ubehageligt. Jeg kan være i tvivl om, hvor vidende eksempelvis Kasper Hjulmand er om de meget specielle konstruktioner i samarbejdet mellem Right to Dream og Manchester City.

Det ændrer bare ikke på, at han nu, sammen med alle andre i FC Nordsjælland, skal stå på mål for modellen og de tætte bånd til Manchester City.

Football Leaks minder os alle om, at vi med fordel bør stoppe op, og kigge fodboldbranchen godt efter i sømmene. Når der for eksempel ansættes russiske sportschefer i danske 1. divisionsklubber, og internationale investorer fra London og Monaco rykker ind i dansk fodbold, så bør vi med rette nysgerrigt følge med fra sidelinjen.

Det smukke spil er ved at blive rigtig grimt, hvis det da ikke allerede er sket.