Jo jo, i Premier League, La Liga, Bundesligaen og Serie A spilles der langt bedre fodbold end i Superligaen, men denne runde markerede tydeligt, hvad Danmarks bedste række kan, når den er bedst.

På én dag blev Superligaen vores fælles samlingspunkt i hele fodbold-Danmark. Det var ikke nødvendigvis kønt eller sprudlende overalt, men det var dramatisk og underholdende - og i Esbjerg endda helt vanvittigt.

Turneringsstrukturen har fået meget kritik - søndag var den bedømt på underholdningsværdi en vinder.

Her er tre ting, vi lærte af 26. spillerunde.

1. Brøndby kan gå opløftet ind i jagten på bronze

Presset på Brøndby i udekampen mod Horsens var helt enormt, og selvom spillerne og cheftræner Martin Retov hele ugen havde gjort deres til at tale udfordringen ned, så skulle man nok ikke være professor for at regne ud, at trykket på de blå-gule var noget ud over det sædvanlige.

I kampens indledning lignede det, at Brøndby ville bukke under for presset. Horsens investerede med masser af fysik og kom via et hav af dødbolde frem til store muligheder. Da hjemmeholdet i første halvleg kom foran 1-0, lignede det en ny nedtur i Horsens for Brøndby.

Men den skrøbelige mentalitet, man på forhånd kunne have mistænkt Brøndby for at være udrustet med op til top-6-finalen, viste sig at være fraværende.

Kamil Wilczek var varm søndag aften med to smukke scoringer i 1-3-sejren over Horsens. Foto: Claus Fisker

Faktisk scorede Brøndby derfra tre flotte, gennemspillede mål, og det vidnede trods alt om karakter, at gæsterne kunne finde de evner frem. Det kan Brøndby selvfølgelig sagtens bruge til noget herfra.

Nu har Brøndby fire point op til OB. Det bliver holdet, Retovs tropper spejder mod resten af foråret. Kun bronzen kan redde lidt af klubbens Superliga-sæson, og det kommer til at blive tæt helt til sidste runde.

2. FCN kommer til at spille en rolle i guldkampen

Stor ros til Kasper Hjulmands mandskab for, igen, mod alle odds at spille sig med ind i top-6. For Farum-klubben giver det en enorm ro, og nu kan det unge hold uden pres spille foråret færdigt. FCN bliver giftige for alle de fem andre klubber i top-6.

FC Nordsjællands spillere kort efter slutfløjt, hvor de endnu ikke kendte deres top-6-skæbne. Foto: Claus Bjørn Larsen

På kunstgræsset i Farum vil modstanderne møde store problemer, og jeg tror, vi flere gange vil se selv velkørende guldkandidater snuble mod det unge FCN-mandskab.

Der ligger meget uforløst potentiale gemt i Hjulmands drenge, og tiden taler til deres fordel. For hver kamp der går, bliver FCN bedre og bedre i takt med, at de bliver endnu mere sammenspillet.

Mit bud er også, at de fleste hold i top-6 hellere havde set eksempelvis AaB og Randers med inde i toppen, fordi det er hold, der er markant nemmere at læse end FC Nordsjælland.

3. Vanvid af Vejle - var det det endelige dødsstød?

Joni Kauko fejrer sit 'sniger-mål', hvor han tog fusen på Vejle-keeper Thomas Hagelskjær og sendte Esbjerg i top-6. Foto: John Randeris

Afslutningen af Esbjerg-Vejle går over i historien. Jeg tror, der kommer til at gå mange år, før vi igen oplever et større drop, end det Vejle-keeper Thomas Hagelskjær leverede i de døende minutter af udekampen mod Esbjerg.

Uden at have spottet hjemmeholdets Joni Kauko smed han bolden foran sig, og før han havde hørt holdkammeraternes råb, dukkede Kauko op fra siden. Finnen kunne nemt gøre det til 2-1. Esbjerg gik amok, og Vejle kollapsede.

Den oplevelse kommer til at sidde længe i Vejle-spillerne og med tanke på det kaos, klubben har været igennem den seneste tid, er det en voldsom udfordring, Vejle står overfor i resten af foråret.

Enten Vejle, Hobro eller Vendsyssel bliver direkte nedrykker fra Superligaen, og i mine øjne er Vejle den største favorit til at tage den billet. Det ser simpelthen for usammenhængende ud, og der ligger ikke mange point eller succesoplevelser og venter dem i pulje 1.