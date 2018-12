Runde 18 i Superligaen er færdig, og det er igen tid til at opsummere. Som altid bruges denne klumme på at komme omkring tre ting, runden lærte os.

Vi kommer blandt andet omkring trænersituationen i AaB, Brøndbys startopstilling med 11 udenlandske spillere og AGFs store problemer. Og vi begynder netop i Aarhus.

1. Kan David Nielsen fyres?

Mandag aften fik AGF langt om længe en sejr. Det så ikke overbevisende ud mod Vejle, og reelt var AGF vel heldige med at hive en 2-1 sejr hjem. Meget symptomatisk skulle der to langskudsmål fra venstrebacken Casper Højer til, for AGF kan rent offensivt ikke spille sig igennem til det store. Holdet mangler desperat offensiv power. Tidligere har defensiven kunnet kompensere en smule, men det element er gledet ud af holdet, og det seneste lange stykke tid har alt været fraværende. AGF har virket modløse og ideforladte.

Af samme årsag tror jeg også, de fleste i AGF har haft svært ved at finde løsninger, for de ligger ikke ligetil. Et velkendt greb havde været at fyre cheftræner David Nielsen, men den model ville nok have kostet for meget. Ikke kun økonomisk, men også i anseelse og respekt for ledelsen, som selv er gået all in på valget af David Nielsen, og det forpligter. En fyring af AGFs cheftræner løser heller ikke de fundamentale udfordringer i klubben og på holdet - der skal meget mere til.

Udadtil synes jeg dog ikke David Nielsen har virket overbevisende. Helt naturligt har han nedtonet de øjeblikkelige problemer, men det er ikke sket med den pondus, vi ellers normalt kender ham for.

Måske fordi David Nielsen godt er klar over, at det ikke er små justeringer, der skal til. I forhold til kvalitet på holdet, så bør AGFs sportslige ledelse knokle for at skrabe al den økonomi sammen som overhovedet er muligt, for klubben mangler desperat flere og bedre spillere på blandt andet målmandsposten, i det centrale forsvar og helt i front. Jeg føler mig dog ikke overbevist om, at AGF får store muligheder for at forstærke sig til vinter, da kassen på ingen måde er fyldt op med transferkroner.

AGFs problemer er ikke slut med sejren over Vejle, og krisen er ikke forbi.

2. Zornigers verbale lussing til de danske talenter

Det er altid interessant at følge med, når Alexander Zorniger møder pressen efter Brøndbys kampe. Han har lidt af det samme som Ståle Solbakken i sig, man ved aldrig, hvilken dagsorden han kommer med.

Efter Brøndbys 1-0 sejr over Hobro skulle han selvfølgelig forholde sig til, at holdet bestod af 11 udlændinge. Det er markant, og jeg tror ikke, det er en kendsgerning, der behager mange i Brøndby.

Men Zorniger tænker ikke på at have så mange danske spillere som muligt i sin startopstilling, han skal vinde fodboldkampe, og i jagten på dette kigger han ikke på nationalitet. Det havde nok været anderledes, hvis det var en dansk træner, men Alexander Zorniger er som bekendt tysker.

Jeg synes, hans pointe om de danske spillere og deres mentalitet er interessant, for vi ser jo ofte spillere være profiler i Superligaen for så at rejse ud og slet ikke evne at slå igennem. Det sker sæson efter sæson, og det er nærliggende at tænke, at det blandt andet handler om mentale evner.

Fortællingen i Brøndby handler også om klubbens utilstrækkelige talentarbejde. I mange år var klubben kendt for et stærkt arbejde hele vejen ned til de yngste årgange, men Brøndby fik også meget foræret på deres historie. Da FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København besluttede sig for at gå aggressivt ind i det marked, var Brøndby slet ikke gearet eller klar til at stå imod, og over årene er alle de største talenter som det mest naturlige i verden rejst mod de tre konkurrerende klubber. Der er fisket i Brøndby andedam, uden nogen har gjort noget.

Brøndby Masterclass skulle ændre på dette, og der blev indledningsvis investeret massivt i dette projekt. Men kaos i klubben kortsluttede arbejdet, og der blev også skruet ned for økonomien i Masterclass’ retning. Da Troels Bech kom til som sportsdirektør havde han rigeligt at se til med at få skabt balance i klubben, og dermed slap han blikket på Masterclass.

Uden Bechs bevågenhed er Masterclass kørt ud af et sidespor, og først i sommer begyndte Troels at kaste sin fokus i den retning. Det førte ændringer med sig, og hvis Bech var fortsat i Brøndby, tror jeg, han ville have lagt yderligere pres på for at få rettet op på Masterclass.

Mit bud er, at Jan Bech Andersen har fokus på at få rettet endnu mere op på klubbens talentarbejde i den nærmeste fremtid.

3. En hyldest til trænere der stiller op og svarer ærligt

Morten Wieghorst er ofte blevet kaldt kedelig, både i sit spil med AaB og i sin retorik. Den del vil jeg ikke tage fat på her. I stedet vil jeg rose Wieghorst for hans måde at håndtere afskeden med AaB på. Det har ikke været let, for selvfølgelig er afskeden med den nordjyske klub alvorlig for det videre karriereforløb, men Morten Wieghorst gemte sig ikke væk, han stillede sig frem og svarede på alle de spørgsmål, der kom hans vej.

Han kunne have sagt 'ingen kommentarer', som mange andre gør, og han kunne have svaret udenom. Det gjorde han ikke. Tværtimod. Respekt for det.

Sportsdirektør Allan Gaarde var ikke mindre tydelig i sin udmelding, han sagde det, som han så det. Og det klædte også AaB som klub, selvom det var kontante ord.

Lad mig bare lige runde Mark Strudal der, akkurat som Wieghorst, få minutter efter sin fyring i Lyngby tog telefonen, da vi på B.T. ringede for en kommentar. Strudal pakkede det heller ikke ind, han var befriende ærlig. Det er også en måde at komme videre på, for hvis Mark Strudal nu havde slukket telefonen i flere dage, havde vi selvfølgelig blevet ved med at søge svar fra hans side. Nu leverede han dem omgående, og alle var videre.

Sådan skal det gøres.