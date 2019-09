På transfervinduets sidste dag smides der ofte et 'transferchok' eller 'transferbombe' ind i rubrikkerne, når store og overraskende handler går hjem.

I Danmark sker det efterhånden sjældent, men sent mandag aften var det svært at finde en overskrift, der klart kunne beskrive den handel, FC København havde foretaget med tilgangen af Nicklas Bendtner.

Transferen indskriver sig blandt de fem mest opsigtsvækkende handler i Superligaens historie. Helt oppe ved siden af Daniel Agger, Brian Laudrup, Rafael van der Vaart og Jesper Grønkjær-handlerne. Og så fornemmer man endda, at den handel kom i hus nærmest imod FCK-manager Ståle Solbakkens vilje.

Det var Bendtner og den 31-årige angribers bagland, der pressede på for at komme til FC København, og kun fordi mange andre muligheder lukkede sig for Solbakken, endte han med at gå med den nu tidligere Rosenborg-angriber. Det tror jeg ikke, nordmanden kommer til at fortryde.

Hvis jeg skal pege på en mand i hele fodboldverdenen, der kan hjælpe Bendtner på rette vej, så er det FCKs manager. Søren Klæstrup

31-årige Nicklas Bendtner har ikke spillet kampe for Rosenborg siden april. Men det virker mærkeligt, at det norske hold ikke kunne bruge Bendtner mere. Niveauet i den bedste norske række er trods alt ikke så højt, at danskeren pludselig ikke skulle være god nok til at få kampe. Og Rosenborg har selv afvist, at Bendtners fængselsstraf skulle ligge bag udelukkelsen.

Meget tyder på, at der har været andre begrundelser for udeladelsen. Måske skal svarene findes i noget økonomisk. Det bliver vi nok meget klogere på i den nærmeste fremtid.

Derfor har Bendtner jagtet et farvel til Rosenborg, men det så på ingen måde ud til, at FCK skulle blive hans nye hjem. I sidste uge begyndte der dog at ske noget.

B.T. kunne fortælle, at der i den seneste tid havde været fornyet kontakt mellem de to parter. Det bekræftede Ståle Solbakken selv. Alligevel holdt han stædigt fast i sin afvisning af Bendtner, for han passede ikke ind i klubben, kunne ikke hjælpe holdet øjeblikkeligt, og han var i øvrigt slet ikke den type, FCK manglede.

Mandag kunne vi på B.T. også afsløre, at svenskeren Isaac Kiese Thelin fra Anderlecht var på vej ind på Solbakkens hold, men den handel gik i vasken, og til sidst havde Ståle Solbakken få muligheder tilbage.

Det endte med at blive Nicklas Bendtners held.

Det er kun en kontrakt, der løber resten af efterårssæsonen, men parterne må have gjort sig tanker om en forlængelse, hvis samarbejdet bliver en succes. Og det tror jeg på, det gør.

En af de vigtigste årsager skal netop findes i Ståle Solbakken. Hvis jeg skal pege på en mand i hele fodboldverdenen, der kan hjælpe Bendtner på rette vej, så er det FCKs manager. Han er dygtig til at håndtere spillere med et lidt udfordret sind, og Bendtner vil møde både kærlighed og konsekvens, han vil blive bakket op og skubbet til. Vigtigst af alt vil han få den tillid, som har vist sig at være særligt afgørende for Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner i en kamp mod Shkendija i Europa League-playoff med Rosenborg i august 2018. Dengang han stadig fik spilletid i Norge. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Nicklas Bendtner i en kamp mod Shkendija i Europa League-playoff med Rosenborg i august 2018. Dengang han stadig fik spilletid i Norge. Foto: GEORGI LICOVSKI

Ja, skulle FCKs nye angriber sågar dumme sig, igen, og ryge på en spontan bytur, skal han ikke blive overrasket, hvis Solbakken står foran ham på natklubben og hiver ham med ud i en taxa. Den type historier har man hørt før med nordmanden i FC København-tiden.

Rent fodboldmæssigt passer Nicklas Bendtner glimrende ind i FCK. Ståle Solbakken har efterlyst en mand som den skadede angriber Jonas Wind, der kunne søge ned i banen og hjælpe lidt til. Bendtner er intelligent nok til at løse den opgave, og endnu vigtigere kan han sikre udbytte af de mange indlæg, FC Københavns backer ofte kommer frem til i løbet af kampene.

Jeg vender lige tilbage til debatten om de største navne i Superligaens historie. For selvom Bendtner rent fodboldmæssigt er et andet sted en både Agger, Laudrup og Grønkjær, så bringer han endnu mere hype med sig end de andre. Jeg kan ikke pege på mange andre navne, som i samme grad ville skabe opmærksomhed omkring Superligaen.

Det bliver ekstremt, som AGF-træner David Nielsen nok ville have udtrykt det.