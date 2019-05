Der var tårer i Nørreskoven, da Vejle Boldklub blev sendt ud af Superligaen efter et 2-0-nederlag til Hobro IK.

De rødklædte vejlensere kan især ærgre sig over, at Hobro-målmand Jesoer Rask havde valgt at spille sit livs kamp i nedrykningsgyseren.

Vejle Boldklub (4-2-3-1)

Thomas Hagelskjær - 5

Kerim Memija - 5

Mads Greve - 5

Mads Lauritsen - 4

Malte Amundsen - 6

Melker Hallberg - 5

Jacob Schoop - 7

Imed Louati - 3

Vladlen Yurchenko - 4

Sergiy Gryn - 4

Kjartan Finnbogason - 3

Hobro IK (4-4-2)

Jesper Rask - 9

Nicholas Gotfredsen - 5

Jesper Bøge - 7

Yaw-Ihle Amankwah - 8

Mathias Haarup - 6

Emmanuel Sabbi - 5

Vito Mistrati - 7

Mikkel M. Pedersen - 5

Edgar Babayan - 5

Pål Alexander Kirkevold - 4

Julian Kristoffersen - 4