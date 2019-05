Et reservespækket FC Midtjylland-mandskab var ved at overrumple Brøndby IF, som dog fik kæmpet sig tilbage i opgøret og endte med at vinde sikkert 4-1.

Her er B.T.s karakterer fra kampen på Brøndby Stadion, hvor kun hjemmeholdet havde mere end æren at kæmpe for.

Brøndby IF (4-4-2)

Marvin Schwäbe - 7

Jens Martin Gammelby - 5

Benedikt Röcker (ud: 33.) - 3

Hjörtur Hermannsson - 4

Anthony Jung - 3

Josip Radosevic - 4

Lasse Vigen - 4

Simon Tibbling (ud: 73.) - 7

Simon Hedlund - 7

Kamil Wilczek (ud: 83.) - 8

Ante Erceg - 2

...

Paulus Arajuuri (ind: 33.) - 6

Dominik Kaiser (ind: 73.) - UB

Morten Frendrup (ind: 83.) - UB

Sådan giver B.T. karakterer B.T. giver karaktererne 1-10, hvor 10 er bedst. Spillerne er rangeret efter, hvem der gjorde det bedst.

FC Midtjylland (4-3-3)

Mikkel Andersen - 6

Joel Andersson - 4

Rasmus Nicolaisen - 6

Manjrekar James - 5

Rafal Kurzawa - 4

Frank Onyeka - 5

Evander - 5

Jens-Lys Cajuste (ud: 72.) - 4

Awer Mabil - 4

Artem Dovbyk (ud: 83.) - 2

Junior Brumado (ud: 59.) - 4

...

Mayron George (ind: 59.) - 2

Rilwan Hassan​ (ind: 72.) - UB

Bozhidar Kraev (ind: 83.) - UB