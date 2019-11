5.432 tilskuere på JYSK park i det midtjyske så Brøndby IF vinde mandag aftens Superliga-kamp mod Silkeborg IF.

Kampens eneste mål blev lavet efter et kvarters spil, da Han Mukhtar spillede Simon Hedlund fri til scoring.

Hvem var bedst og hvem var værst?

Her er B.T.s karakterer:

Silkeborg IF (4-1-4-1)

Rafael Romo Pérez 7

Svenn Crone 5

Jeppe Gertsen 4

Anders Hagelskjær 4

Frederik Møller 4

Filip Lesniak (ud: 73.) 4

Nicolai Vallys (ud: 84.) 5

Mathias Hebo Rasmussen 5

Mads Emil Madsen 5

Jeppe Okkels 5

Ronnie Schwartz (ud: 34.) 5

Snit: 4,8

Shkodran Maholli (ind: ) UB

Emil Holten (ind: 34.) 5

Rasmus Carstensen (ind: 84.) UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER