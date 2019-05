FC København sikrede sig DM-guldet med en 3-2-sejr over rivalerne fra Brøndby IF i et hæsblæsende gulddrama i Parken.

Her er B.T.s karakterer til de nykårede mestre fra FC København og Brøndby IF.

Sådan giver B.T. karakterer B.T. giver karaktererne 1-10, hvor 10 er bedst. Spillerne er rangeret efter, hvem der gjorde det bedst.

FC KØBENHAVN

Jesse Joronen

Chanceløs ved de to Brøndby IF-mål. Havde deruodver ikke det store et lave på redningsfronten. Kan fortsat blive bedre med fødderne, men alt i alt en godkendt indsats fra finnen.

Karakter: 6

Peter Ankersen

Duracell-kaninen på FCK’s højrefløj er altaid garant for evigt friske overlap og et-toere i samarbejdet med Skov. Således også mod rivalerne i vanligt højt niveau. Den overlaps-recept førte til sejrsmålet.

Karakter: 7

Denis Vavro

Lavede en fæl fejlaflevering, som førte til Brøndbys chokføring og burde have fået rødt kort for sit skub på hurtige Hedlund, som han havde sit hyr med. Og lavede selvmål, nå ja. Puha, Denis.

Karakter: 3

Andreas Bjelland

Mens makkeren Vavros vaklende indsats var både fugl og fisk, var Bjellands indsats som forsvarschef stabil som kontorbygningerne i hjørnerne af Parken.

Karakter: 6

Nicolai Boilesen

Den tidligere Ajax-anfører har en ro på bolden og er solid på offensivt og defensivt. Viste prøver på sine kvaliteter fremad banen, da han lavede indlægget, som førte til Falks annulerede mål. Mere af det, tak!

Karakter: 7

Robert Skov

Den nykårede årets profil scorede et af de mere besynderlige straffespark, men dobbeltskuddet talte, og så var han oppe på 27 sæsonmål. Giftig og hårdtarbejdende og var med i 3-2-målet.

Karakter: 7

Carlos Zeca

Der er ikke meget elegant Zorba-bold over portugal-grækeren Zeca, men hans effektive patruljering på midtbanen giver FCK’s offensive esser frihed til at fokusere på det fremadrettede.

Karakter: 7

Rasmus Falk

Så er der straks mere hoftesving over matchvinder Falk, som er ballerina-modstykket til Zeca på midtbanen. Arbejdede godt og var aktiv offensivt, og brændte i anden halvleg for alvor igennem.

Karakter: 8

Viktor Fischer

Virkede til tider en anelse overtændt, og var flagrende på godt, men mest ondt i FCK's angrebsfase. Fik ikke sat sit afgørende aftryk - men arbejder altså også meget bagud - og hårdt! - i Ståles snorlige 4-4-2.

Karakter: 7

Jonas Wind

Unge Wind vandt de fleste af sine dueller mod sin direkte oppasser, og var kampen igennem en glimrende opspils-station, som drøssede boldene videre til sine offensive makkere. UD: 72.

Karakter: 6

Dame N'Doye

Den brølstærke angriber viste igen hvilket bæst, han er. 2-1-scoringen var klassisk N'Doye med en vunden fysisk duel og et uimodståeligt drøn. Fik også tilkæmpet sig et straffespark.

Karakter: 8

Nicolaj Thomsen

Ind: 72.

Karakter: UB

BRØNDBY IF

Marvin Schwäbe

Keeperen kan ikke lastes for de tre scoringer, men det er også sjældent vi ser decideret kampafgørende redninger fra tyskerens hænder. Det havde han heller ikke i Parken, men det er selvfølgelig også svært at redde et straffespark, der skifter retning på vejen!

Karakter: 5

Jens Martin Gammelby

Uha, for en kamp, Gammelby! Først begik backen et ganske vist tyndt straffe. Siden tabte han bolden, som få sekunder senere gik fra Dame N'Doyes fod og i mål - og så blev han reddet af et underkendt mål. Han spillede sig dog op til sidst.

Karakter: 3

Hjörtur Hermannsson

Islændingen lignede ikke en mand, der kan bruges i det næste Brøndby-projekt. Ikke, hvis det skal være en succes. Hans forsvarsspil var ikke imponerende, og hans boldkontrol… Ja, den var som en af hjemlandets geysere. Helt ustyrlig. Han fandt knap nok en medspiller i hele kampen!

Karakter: 2

Paulus Arajuuri

Den store finne var heldig med at undgå et rødt kort efter en knusende tackling af Fischer. Men dommeren var klog nok til at holde marmelademaden i lommen. Arajuuri er en kriger, som er svær ikke at holde af, men havde havde vanskelige kår mod en brølstærk FCK-offensiv.

Karakter: 4

Kevin Mensah

Det lugter af, at Brøndby skal have et nyt førstevalg på venstrebackpladsen. Men Mensah gør det ikke dårligt, og han har en herlig udstråling. Defensivt virkede det som en lille overmatchning mod Robert Skov, men til gengæld skabte Mensah 2-2-scoringen på et vitalt tidspunkt, og han var farlig flere gange. God kamp!

Karakter: 7

Josip Radosevic

Brøndbys tilhængere er glade for den kroatiske kriger, og det er ikke svært at se hvorfor. Han kæmper som var hver kamp et livgivende nedrykningsslag. Det var det ikke i Parken, og Radosevic spillede heller ikke sin bedste kamp. Men det var heller ikke dårligt på nogen måde. Hvor lander vi så? På det jævne.

Karakter: 6

Dominik Kaiser

Han blev hentet til som general, men det er først de seneste uger, han har smidt prædikatet ‘fodslæbende fodsoldat’. Det er dog i kampe som den her, Kaiser bør brillere, men det gjorde han ikke. Det blev hverken fugl eller fisk for tyskeren, som har en tendens til udfald. Det havde han også i dag.

Karakter: 5

Simon Tibbling

Tibbling sendte rystelser gennem Parken, da han efter få minutter rev i stikket til mesterskabsfesten fustageanlæg. Scoringen tændte op under en en kamp, som siden aldrig så sig tilbage. Det skal svenskeren have en del af æren for. Tibbling var stærkt spillende de første minutter, men desværre gik luften lidt ud af ham senere hen.

Karakter: 6

Hany Mukhtar

Der var i den grad tænding på tyskeren, som formentlig spillede sit sidste derby. Mukhtar fik god plads, men han formåede ikke at udnytte det optimalt. Foråret har været en kæmpemæssig skuffelse for spilleren, der på de gode dage er blandt Superligaens bedste. Det har været svært at se.

Karakter: 5

Simon Hedlund

Svenskeren er bare et rasende godt køb! Hurtig, pågående og ekstremt irriterende at spille overfor. Hvor Hedlund er, er der uro. På alle måder. Hedlund spillede en hovedrolle i Brøndbys første mål, men faldt lidt i niveau i løbet af kampen.

Karakter: 6

Kamil Wilczek

Brøndbys polske anfører ligner en mand, der snart kan eksplodere, hvis målene fortsætter med at udeblive. Han er målsulten som en Robinson-deltager, men det fungerer bare ikke for ham i dette mesterskabsspil.

Karakter: 5

Besar Halimi

Skiftet ind for Simon Tibbling 20 minutter før tid og formåede ikke at gøre en afgørende forskel.

Karakter: UB

Mikael Uhre

Indskiftet til den sidste minutter, men uden at gøre noget voldsomt indtryk.

Karakter: UB