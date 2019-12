Brøndby og Hobro delte i porten - 1-1 - i en kamp, hvor få spillere for alvor skilte sig positivt ud.

Brøndby IF' bedste mand var Simon Hedlund - også selvom ikke alt lykkedes for svenskeren. Men med sin Duracell-kanin-værdige energi og pågåenhed var han en konstant trussel fro Hobro-forsvaret. Samme dyder var iøjnefaldende hos Edgar Babayan hos Hobro..

Bundskraberne i opgøret på et iskoldt Brøndby Stadion var Sigurd Rosted, som er faldet i niveau hen på slutningen af efteråret i Brøndbys hårdt prøvede forsvar. Brøndby-topscorer Kamil Wilczek var også alt andet vild. Anonym og uskarp er bedre betegnelser at sætte på polakkens slatne indsats.

Herunder er B.T.s karakterer til de to mandskabers spillere.

Kamil Wilczek under Superligakampen mellem Brøndby IF og Hobro IK på Brøndby Stadion søndag den 15. december 2019.

Brøndby IF (3-5-2):



Marvin Schwäbe - 6

Sigurd Rosted - 4 (Ud: 70.)

Andreas Maxsø - 5

Anton Skipper - 6

Johan Larsson - 5

Morten Frendrup - 7

Dominik Kaiser - 5 (Ud: 87.)

Lasse Vigen - 4 (Ud: 59.)

Kevin Mensah - 6

Simon Hedlund - 8

Kamil Wilczek - 3

...

Hany Mukhtar - 7 (Ind: 59.)

Simon Tibbling - UB (70.)

Samuel Mraz - UB (Ind. 87.)

Hobro IK (4-4-2):

Jesper Rask - 6

Jesper Bøge - 5

Anel Ahmedhodzic - 7

Rasmus Minor - 7

Frans Dhia Putros - 6

Mikkel M. Pedersen - 5 (Ud: 57.)

Jonas Brix-Damborg - 6

Christian Cappis - 5

Edgar Babayan - 7

Pål Alexander Kirkevold - 6 (Ud: 83.)

Julian Kristoffersen - 6 (Ud: 61.)

...

Emmanuel Sabbi - 7 (Ind. 57.)

Imed Louati - 5 (Ind: 61.)

Mads Hvilsom - UB (Ind. 83.)