AGFs anfører, fanfavorit og symbol skal til FCK. Jens Stage skal fra Aarhus til København.

For dem, der følger Superligaen tæt, er det en historie med mange interessante lag.

FC København har taget den vigtigste og mest elskede spiller i en klub, som måske ikke er en stor sportslig konkurrent, men alligevel er en af landets største klubber målt på omtale, opbakning og potentiale.

FC København markerer sig lige nu som dét, nogle har efterlyst - og andre har frygtet. Som en klub, der har markant flere økonomiske muskler end nummer to, tre og fire i Superligaen - og som bruger den fordel overfor de andre, til at gøre hvad der passer dem internt på det danske transfermarked. Til at monopolisere og snuppe de andres profiler.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

FCK gør klar til at æde Superligaen. Til at lave en Bayern München, populært sagt. Det viser købet af Jens Stage, det viser købet af Karlo Bartolec og det viser i lige så høj grad klubbens store interesse i en mulig rekordtransfer omkring FC Nordsjællands stjerneskud, Andreas Skov Olsen.

Nogle vil elske det, andre vil hade det. Sådan vil det nødvendigvis være, når én klub sidder på store dele af flæsket.

Nu bliver det rigtig interessant at følge, hvad der sker videre denne sommer på Jens Jessens Vej på ydre Frederiksberg. Formår Ståle Solbakken at holde på sine profiler? Og vil han overhovedet det, når buddene kommer fra det store udland?

Alt det kan afgøre, om vi i den kommende sæson ser FCK køre over resten af Superligaen. Lige nu ser holdet skræmmende stærkt ud!

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men tilbage til Jens Stage. Og til AGF. Mange AGF-fans troede, det var noget nær umuligt for københavnerne at få fat i Stage. Enten ville AGF ikke sælge, eller også ville Stage sige nej, har det lydt, siden historien om det første bud landede tidligere på ugen. Men nej. Stage ville afsted, og i sidste ende sagde AGF-ledelsen ja til 15 millioner og en realistisk udsigt til flere af slagsen lidt længere henne ad vejen.

Jeg forstår begge parter. Og FCK for den sags skyld. Stage tager et stort skridt op til en større klub, en højere løn og større udfordringer i europæisk fodbold. Den klassiske pakke, kort sagt.

AGF får et flot millionbeløb, som formentlig er noget større, end hvad klubben kunne få fra en udenlandsk klub, der ville være ligeglad eller uvidende om Stages betydning og Stage i Aarhus.

Transferen sender ganske vist Stage ud af Aarhus. Det er en stor streg i regningen for AGF. Til gengæld kan ledelsen på Fredensvang nu samle regningen op og købe ind for millioner. Salget gør AGF til en forholdsvis købestærk klub, der med ét kan hamle op med en klub som Brøndby i hvert fald i dette transfervindue.

Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Foto: ANTON VAGANOV

For en klub med AGFs økonomi giver det mening at sælge. Selv om det forståeligt nok gør ondt i og omkring Aarhus. Nu skal ‘PC’ og David Nielsen vise, at de kan bruge pengene rigtigt. Måske endda internt i Superligaen, hvilket vil få hjulet til for alvor at dreje rundt!

Det kan virke lidt rundkreds-og-guitar-agtigt. Men alle parter ligner vindere her.

Jens Stage får et stort, lukrativt og spændende skifte, AGF får økonomiske muskler og FC København får en Thomas Delaney-type, som fansene vil elske.

Stage bliver måske ikke noget trecifret kæmpesalg lige med det første, men han ligner en mand, der kan spille en langt fra ubetydelig rolle i og omkring FC København i mange år fremover. Den slags kan også være mange millioner værd.