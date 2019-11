FC København havde store problemer mod Hobro, men en indskiftning ændrede det hele for Ståle Solbakkens mandskab.

Københavnerne vandt 2-1 på to mål af Pieros Sotirou inden for bare et par miutter. Det vendte et truende nederlag og skiftede en lille mesterskabsmatchbold til FC Midtjylland ud med et pres på Superliga-etteren.

Og det var altså ikke mindst på grund af målamdn Kalle Johnsson og Pieros Sotiriou.

Her er B.T.'s karakterer til de to hold:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

FC København 4-4-2

Karl-Johan Johnsson 9

Karlo Bartolec 6

Sotirios Papagiannopoulos 5

Viktor Nelsson 6

Guillermo Varela 6

Mohamed Daramy (ud: 75.) 5

Rasmus Falk (ud: 75.) 4

Carlos Zeca 6

Viktor Fischer (ud: 81.) 4

Dame N'Doye 7

Michael Santos 5

---

Pieros Sotiriou (ind: 75.) 9

Pep Biel (ind: 75.) UB

Robert Mudrazija (ind: 81.) UB

Hobro 4-3-3

Jesper Rask 6

Jesper Bøge (ud: 75.) 6

Frans Dhia Putros 7

Rasmus Minor 7

Mathias Haarup 5

Jonas Brix-Damborg 5

Mikkel Mejstrup Pedersen 7

Christian Cappis 5

Emmanuel Sabbi 8

Edgar Babayan 6

Imed Louati (ud: 64.) 7

---

Pål Alexander Kirkevold (ind: 64.) 5

Kerim Memija (ind: 75.) UB