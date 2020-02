En ordentlig gang mudderkamp sluttede med en lidt overraskende Brøndby-sejr i Odense.

Brøndby rejste fra Brøndby med 2-0 i bagagen på et kludemål af Anthony Jung og siden endnu en kasse, da et spark fra Lasse Vigen blev rettet ind af Jeppe Tverskov.

Gæsterne er nu kun et point fra tredjepladsen efter AGFs aflyste kamp, mens fynboerne, der sluttede med 10 mand, må spejde lidt længere efter top seks.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste - samt »Tre ting, vi lærte«:

Lasse Vigen, Brøndby

Han er kommet stormende ud til foråret. Pasningerne sad, løbene var gode, og så lignede han en mand, der vil tage tiltrængt ansvar for det her foryngede Brøndby-hold. På en meget svær bane lavede Lasse Vigen utroligt få fejl og fik tilmed, lidt heldigt, scoret sæsonens første mål.

Karakter: 9

Oliver Lund, OB

Det er decideret utilgiveligt, at indskiftede Oliver Lund lod frustrationerne få frit løb. Han blev skiftet ind med 11 minutter tilbage af kampen, og i stedet for at hjælpe sine holdkammerater lavede han et torskedumt glidende frispark, hvor han kom alt for sent på Mikael Uhre. Direkte rødt efter kun fem minutter på banen.

Karakter: 1

OB (3-5-2)

Oliver Christensen, 6

Kasper Larsen, 6

Jeppe Tverskov, 7

Alexander Juel Andersen, 5

Ryan Johnson Laursen, 6

Mads Frøkjær-Jensen (Ud: 64.), 6

Troels Kløve, 7

Janus Drachmann (Ud: 53.), 5

Jacob Barrett Laursen, 5

Sander Svendsen (Ud: 79.), 5

Issam Jebali, 5

---

Aron Thrándarson (Ind: 53.), 6

Mikkel Hyllegaard (Ind: 64.) , 6

Oliver Lund (Ind: 79.), 1

Brøndby (3-5-2)

Marvin Schwäbe, 6

Sigurd Rosted (Ud: 59.), 7

Andreas Maxsø, 7

Anthony Jung, 8

Jens Martin Gammelby, 7

Anis Slimane, 6

Morten Frendrup, 7

Lasse Vigen, 9

Kevin Mensah, 6

Simon Hedlund (Ud: 84.), 6

Samuel Mraz, 5

---

Anton Skipper (Ind: 59.), 7

Mikael Uhre (Ind: 67.), 6

Jesper Lindstrøm (Ind: 84.), UB

De unge var uimponerede

Det har været et stort spørgsmålstegn hele vinteren, hvor meget Brøndby ville blive ramt af at miste store profiler som Dominik Kaiser og Kamil Wilczek, men klubbens cheftræner, Niels Frederiksen, har taget det helt roligt og igen og igen pointeret, at han stoler på de unge kræfter i truppen. Det beviste han blandt andet ved at smide Anis Slimane, som ikke engang er en fast del af førsteholdstruppen, direkte i startopstillingen. Slimane kvitterede med ok spil og fik vist prøver på sin store teknik foran de mange Brøndby-fans. Og Frendrup - er han kun 18 år?

Poleret bold må vente

Man skal aldrig drage konklusioner ud fra første kamp og da slet ikke efter et opgør, der blev spillet i en tung gang mudder. Klumpspil var da også en del af det første mål. Det var bestemt ikke poleret spil, og mange hårde tacklinger var ved at gå helt galt, fordi spillerne ganske enkelt ikke kunne stå fast. Værst gik det ud over Sigurd Rosted, der fik et knæ i hovedet af sin egen målmand efter et puf fra Jebali. Han så godt nok groggy ud, da han blev skiftet ud med noget, der kunne ligne en hjernerystelse.

Slem forglemmelse

OBs banefolk skal være glade for, at ingen kom alvorligt til skade på den sjaskvåde bane. 10 minutter inde i kampen kom Brøndbys Simon Hedlund ud med en ret så stor og spids pløk, han havde fundet midt på banen. Fjerdedommer Mads-Kristoffer Kristoffersen tog imod pløkken, der holdt et reklamebanner på plads, og nu er det spændende at se, om det får konsekvenser.