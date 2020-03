På en hamrende kold aften i Parken var det bestemt ikke chancer, tilskuerne fik at varme sig på i første halvleg. FCK og AaB spillede 3-2 i en først uskøn affære, der dog blev ganske underholdende.

For i anden halvleg blafrede netmaskerne pludselig løs i begge ender. På 10 gode minutter førte FCK pludselig 3-0, men det betød ikke game over for AaB, der stadig ville lege med.

To hurtige reduceringer sendte i den grad spændingen tilbage, men det blev ikke til mere for nordjyderne.



Herunder får du B.Ts karakterer, banens bedste og værste, samt tre ting vi lærte fra kampen.

Michael Santos (tv.) kom ud som lyn og torden i anden halvleg. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Santos (tv.) kom ud som lyn og torden i anden halvleg. Foto: Liselotte Sabroe



Michael Santos, FC København

To mål på under 10 minutter med den uruguayanske pande. Michael Santos lignede ikke umiddelbart en mand, der var påvirket af torsdagens efterspil i Glasgow, hvor det skotske politi valgte at sigte FCK-angriberen for vold mod en politimand. To gange timede angriberen sit indløb i feltet til perfektion, da han kvitterede holdkammeraternes fine oplæg med scoringer uden chance for AaBs Jacob Rinne. Mål avler bare selvtillid, og Santos lignede da også en mand, der havde fået tanket godt op på den front fra Celtic-kampen. Karakter: 9





Rasmus Thelander, AaB

Det var bestemt ikke prangende, og det var på ingen måde forsvarsspillerens dag på kontoret i Parken. Der var alt for mange fejl i begge halvlege, og tre mål lukket ind på 10 minutter ser bare aldrig godt ud. Hverken på papiret eller i praksis. Det var faktisk bare skidt og en kamp til glemmebogen. Det var dog ikke kun ham, der svigtede ved FCK-scoringerne, skal det dog siges. Det gjorde hele AaB-defensiven, som slet ikke var kommet ud til kampen efter pausen. Og det blev dyrt. Karakter: 3

Rasmus Thelander (nederst) spillede bestemt ikke prangende. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rasmus Thelander (nederst) spillede bestemt ikke prangende. Foto: Liselotte Sabroe

FCK 4-4-2

Karl-Johan Johnsson: 6

Guillermo Varela: 5

Victor Nelsson: 5

Andreas Bjelland: 6

Bryan Oviedo (ud 91.): 6

Pep Biel (ud 76.): 8

Jens Stage: 7

Carlos Zeca: 6

Rasmus Falk: 6

Mohamed Daramy (ud 85.): 8

Michael Santos: 9

Snit: 6,5

---

Indskiftere:

Nicolaj Thomsen (ind 76.): UB

Sotirios Papagiannopoulos (ind 85.): UB

Karlo Bartolec (ind 91.): UB



AaB 4-3-3



Jakob Rinne: 5

Rasmus Thelander: 3

Jores Okore: 4

Mathias Ross (ud 66.): 4

Frederik Børsting (ud 78.): 4

Iver Fossum: 6

Magnus Christensen (ud 86.) 5

Jakob Ahlmann: 5

Lucas Andersen: 6

Kasper Kusk: 3

Patrick Olsen: 5

Snit: 4,5

---

Indskiftere:

Tom van Weert (ind 66.): 5

Patrick Kristensen (ind 78.): UB

Oliver Klitten (ind 86.): UB

FCK's angrebskvaler - eller hvad?

Ståle Solbakken leder stadig efter sin ideelle angrebskonstellation. Pånær kampen i Glasgow har Santos/N’Doye-duoen ikke fungeret optimalt, og søndag aften var der så nye udfordringer. I hvert fald til at starte med.

For N’Doye var egentlig med i startopstillingen, men under opvarmningen gik det galt for senegaleseren, der måtte udgå med en skade. Dermed blev Mohamed Daramy i sidste øjeblik kastet ind fra start, men i første halvleg var det tydeligt, at FCK manglede den 35-årige topangriber i boksen. FCK-stjernens fysik og evne til at suge boldene til sig var en mangelvare i en sløj FCK-offensiv de første 45 minutter.

Men så skete der noget i pausen. Både Mohamed Daramy og Michael Santos kom ud som forvandlede, og sidstnævnte fulgte op på torsdagens succes med to mål. Og så var der pludselig en del at smile af for Ståle Solbakken.

AaB-sammenbrud blev dyrt

Holdet fra Nordjylland har ikke formået at vinde en Superliga-kamp i Parken siden 2007, og søndag aften var da heller ingen undtagelse. AaB-holdet var som forvandlet i forhold til sidste weekends kamp mod Brøndby, og Jacob Friis’ tropper faldt fuldstændig fra hinanden i 10 hektiske minutter i anden halvleg, hvor AaB-spillerne mest af alt lignede nogle, der havde haft lyst til at blive siddende i omklædningsrummet i pausen.

AaB lignede bestemt heller ikke et hold, der egner sig til at stå kompakt og leve på omstillinger. I det meste af kampen var der et hav af lange bolde, der løb ud i sandet, hver gang Lucas Andersen, Kasper Kusk og Patrick Olsen blev sendt i dybden. Et par Lucas Andersen-genialiteter reddede dog nordjydernes ære i Parken.

FCK slap med skrækken

Efter 10 forrygende minutter ved anden halvlegs begyndelse, hvor FCK-mandskabet lignede et hold, der kunne gå på vandet, blev det alligevel spændende til sidst. På trods af en 3-0-føring lagde AaB-holdet sig dog ikke ned.

Der gik lidt for meget ‘cruise-control’ i den for Ståle Solbakkens tropper, og med en flot frisparksscoring af Lucas Andersen og et klodset selvmål af Carlos Zeca, begyndte nordjyderne at lugte et muligt comeback. FCK slap dog med skrækken, men de forsvarende danske mestre lignede et hold i kampens sidste kvarter, der var mærket af torsdagens Europa League-kamp.

Flere af FCK-spillere faldt gevaldigt i niveau mod kampens slutning, og kun lidt held krydret med en mirakelredning fra Kalle Johnsson sikrede hjemmeholdet sejren.