Sory Kaba viste mod Brøndby, hvorfor han er et rekordkøb, der er købt ind som direkte afløser for Paul Onuachu.

I de 85 minutter kræfterne rakte til, var den høje angriber klart billetprisen på MCH Arena værd. Ligesom flere af hjemmeholdets offensivspillere var det.

Brøndby havde en dårlig første halvleg, men blev ikke spillet ud af banen, og i anden halvleg skabte de spænding om udfaldet. Men det blev ved 1-0 på selv mål af Anton Skipper.

Her er B.T.s karakterer fra kampen mellem FC Midtjylland og Brøndby:

FC Midtjylland (4-2-3-1)

Jesper Hansen

6

Joel Andersson

7

Erik Sviatchenko

5

Alexander Scholz

7

Nikolas Dyhr

5

Tim Sparv

7

Frank Onyeka

5

Awer Mabil (Ud: 61.)

8

Evander Ferreira

7

Mikael Anderson (Ud: 71.)

4

Sory Kaba (Ud: 85.)

8

Indskiftere:

Gustav Isaksen (Ind: 61.)

6

Jens-Lys Cajuste (Ind: 71.)

UB

Junior Brumado (Ind: 85.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby (4-3-3)

Marvin Schwäbe

6

Hjörtur Hermannsson (Ud:70.)

7

Anton Skipper

5

Sigurd Rosted

6

Anthony Jung

4

Simon Hedlund

5

Josip Radosevic

6

Dominik Kaiser

6

Michael Uhre (Ud: 46.)

5

Kamil Wilczek

5

Jesper Lindstrøm (Ud: 77.)

5

Indskiftere:

Hany Mukhtar (Ind: 46.)

6

Johan Larsson (Ind: 70.)

6

Samuel Mraz (77.)

UB