FC Midtjylland vandt søndag aften 2-0 over OB på MCH Arena.

Dermed holdt midtjyderne liv i guldkampen, efter FC København tidligere på dagen besejrede Brøndby og slog et midlertidig hul på 8 point ned til midtjyderne. Nu er forspringet igen på fem point.

Jakob Poulsen og Frank Onyeka tegnede sig for FC Midtjyllands to scoringer. Men det var en helt tredje spiller, som overstrålede alle andre denne søndag aften.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

FC Midtjylland (3-4-3)

Jesper Hansen 6

Manjrekar James 6

Kian Hansen 5

Alexander Scholz 6

Joel Andersson 5

Jakob Poulsen 6

Tim Sparv 5

Rafal Kurzawa 8

Evander Ferreira 6

Mayron George (ud: 77) 5

Frank Onyeka (ud: 90) 7

Indskiftere:

Júnior Brumado (ind: 77): UB

Gustav Wikheim (ind: 90: UB

OB (3-5-2)

Sten Michael Grytebust 6

Ramon Leeuwin (ud: 65) 4

Jeppe Tverskov (ud: 57) 3

Oliver Lund 5

Ryan Laursen 5

Mathias Greve 5

Janus Drachmann (ud: 73) 4

Jens Jakob Thomasen 4

Jacob Barrett Laursen 4

Anders K. Jacobsen 5

Nicklas Helenius: 4

Indskiftere:

Julius Eskesen (ind: 57): 5

Alexander Ludwig (ind 65): 5

Mads Frøkjær-Jensen: UB