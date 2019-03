Bronzejagten er i gang.

Brøndby og OB mødtes fredag aften til en direkte duel, og det var bestemt ikke en kedelig kamp.

Særligt i anden halvleg var der mange chancer, og det var bestemt en underholdende affære.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

Brøndby IF (4-1-2-3)

Marvin Schwäbe

6



Jens Martin Gammelby

6

Hjörtur Hermansson (ud 60.)

4

Joel Kabongo

5

Anthony Jung

5

Josip Radosevic

5

Dominik Kaiser

6

Besar Halimi (ud 63.)

5

Kamil Wilczek

4

Hany Mukhtar (ud 82.)

6

Simon Hedlund

8



Benedikt Röcker (ind 60.)

5



Simon Tibbling (ind 63.)

6



Ante Erceg (ind 83.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB (3-5-2)

Sten Michael Grytebust

6

Ramon Leeuwin

6

Jeppe Tverskov

6



Oliver Lund

5



Ryan Laursen

5



Casper Nielsen

6



Jens Jakob Thomasen

5



Troels Kløve

7



Jacob Barrett Laursen (ud 39.)

5



Bashkim Kadrii

6



Anders K. Jacobsen

4



Marco Lund (ind 39., ud 78.)

6

Alexander Ludwig (ind 78.)

UB