Det endte i et point til hver på Brøndby Stadion.

For selvom hjemmeholdet dominerede, lykkedes det for OB at sende bolden i nettet kort tid efter, Hany Mukhtar havde sendt Brøndby i front.

Lidt heldigt i situationen, hvor der dog heller ikke blev dækket godt nok op.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber.

Brøndby IF (4-1-2-1-2)

Martin Schwäbe

6

Johan Larsson

6

Hjörtur Hermansson

6

Joel Kabongo

6

Anthony Jung

5

Josip Radosevic

5

Lasse Vigen Christensen (ud 87.)

7

Simon Tibbling (ud 69.)

6

Hany Mukhtar

7

Nikolai Laursen (ud 57.)

4

Kamil Wilczek

5

Ante Erceg (ind 57.)

5

Besar Halimi (ind 69.)

5

Uffe Bech (ind 87.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

OB (3-5-2)

Oliver Christensen

7

Ramon Leeuwin

6

Jeppe Tverskov

5

Alexander Ludwig

5

Ryan Laursen

6

Casper Nielsen

5

Janus Drachmann

5

Mathias Greve (ud 84.)

6

Jacob Barrett Laursen

5

Bashkim Kadrii (ud 80.)

4

Mathias Jørgensen (ud 63.)

4

Nicklas Helenius (ind 63.)

4

Anders K. Jacobsen (ind. 80.)

UB

Troels Kløve (ind 84.)

UB