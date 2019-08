Fight, intensitet - og skader.

Tre ord der meget godt beskriver det, der udfoldede sig på Brøndby Stadion søndag aften, hvor der var dueller i massevis.

Og som kampen skred frem, var det nærmest svært at finde en spiller, der ikke havde fået en henstilling fra Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Samtidig havde Brøndby flere problemer - igen i blandt andet forsvaret - og efter en ret lige første halvleg endte AGF med at tage en sejr på 3-0.

Brøndby IF (4-3-3)

Marvin Schwäbe

4

Kevin Mensah (ud 63.)

5

Hjörtur Hermansson

5

Anton Skipper

5

Anthony Jung

5

Kasper Fisker (ud 43.)

6

Josip Radosevic

4

Dominik Kaiser

6

Simon Hedlund

5

Kamil Wilczek

6

Jesper Lindstrøm (ud 82.)

7

Tobias Børkeeiet (ind 43.)

5

Jens Martin Gammelby (ind 63.)

5

Ante Erceg (ind 82.)

UB

AGF (4-3-3)

William Eskelinen

6

Alexander Munksgaard

6

Niklas Backman

6

Frederik Tingager

6

Casper Højer Nielsen

6

Mustafa Amini

7

Bror Blume

7

Zachary Duncan

6

Mustapha Bundu

4

Nicklas Helenius (ud 46.)

3

Jakob Ankersen

6

Patrick Mortensen (ind 46.)

6