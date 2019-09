AGF fortsætter i det gode spor og kunne for fjerde kamp i streg sætte point på kontoen. Nu med tre sejre i træk, efter Esbjerg blev sendt hjem fra Aarhus med et nederlag på 0-1.

I første halvleg skulle David Nielsens tropper dog prise sig lykkelige for, at vestjyderne ikke kunne trille kuglen det sidste stykke over stregen, og det betyder, at Esbjerg fortsætter den ringe pointhøst og befinder sig i bunden af Superligaen.

Så mens landsholdspausen kommer ubelejleligt for AGF, må man sige, at Esbjerg sagtens kan bruge mere tid på træningsøvelserne. Specielt foran mål.

Her er B.T.s karakterer fra kampen:

AGF (4-3-3)

William Eskelinen (Ud: 46.)

7

Alexander Munksgaard

5

Niklas Backman

7

Frederik Tingager

3

Casper Højer Nielsen

6

Mustafa Amini

6

Nicolai Poulsen

5

Bror Blume

7

Mustapha Bundu

7

Niklas Helenius (Ud: 56.)

4

Jakob Ankersen

6 (Ud: 77.)

Indskiftere:

Kasper Y. Kristensen (Ind: 46.)

6

Patrick Mortensen (Ind: 56.)

5

Zachary Duncan (Ind: 77.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Esbjerg (3-4-3)

Jeppe Højbjerg

5

Jeppe Brinch (Ud: 56.)

4

Rodolph Austin

7

Marrkus Halsti (Ud: 87.)

5

Daniel Anyembe

5

Lasha Parunashvili

5

Jacob Lungi Sørensen

7

Jesper Lauridsen

5

Joni Kauko

6

Adrian Petre

5

Pyry Soiri (Ud: 77.)

4

Indskiftere:

Mohammed Dauda (Ind: 56.)

5

Patrick Egelund (Ind: 77.)

UB

Mads Larsen (Ind: 87.)

UB