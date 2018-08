AGF fik sæsonens første sejr, da de hjemme mod Sønderjyske vandt 1-0.

Spillemæssigt var AGF dog ikke overlegne, men heldigvis for dem havde de et par

spillere, som strålede i kampen. Samtidig spillede én Sønderjyske-spiller en decideret

mareridtskamp.

Her er B.T.s dom over de to mandskaber:

AGF (4-3-3):

Aleksandar Jovanovic: 7

Dino Mikanovic: 6

Niklas Backman: 6

Jesper Juelsgård: 4

Björn Daniel Sverrisson: 5

Mustafa Amini: 7

Adama Guira: 4

Bror Blume (ud: 74): 6

Mustapha Bundu (ud: 61): 8

Jens Stage: 5

Jakob Ankersen: 4

Kasper Junker (ind: 61): 5

Martin Spelmann (ind: 74): UB

Gennemsnit af start-11'er: 5,6

Sønderjyske (4-4-2):

Sebastian Mielitz: 5

Stefan Gartenmann: 6

Marc Pedersen: 5

Kees Luijckx: 6

Nicholas Marfelt (ud: 54): 2

Johan Absalonsen: 5

Niki Zimling (ud: 75): 5

Marcel Rømer: 6

Christian Jakobsen: 5

Mads Hvilsom: 4

Mart Lieder: 4

Søren Frederiksen (ind: 54): 5

Eggert Jonsson (ind: 75): UB

Anders Egholm (ind: 84): UB

Gennemsnit af start-11'er: 4,8