Fantastiske mål, et comeback fra 2-0 til 2-2, skræmmende forsvarsspil og et rødt kort til en assistenttræner.

Tilfører man det og hælder ingredienserne i gryde, måske krydrt med en teskefuld februar-kulde, får man opgøret mellem AaB og Brøndby, som nordjyderne vandt 3-2

En yderst underholdende forestilling, der betyder, at AaB blot er et point efter Brøndby i tabellen.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

AaB's Jores Okore har brændt chance i 3F Superligakampen mellem Aab og Brøndby IF på Aalborg Portland Park, søndag 23. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Jores Okore har brændt chance i 3F Superligakampen mellem Aab og Brøndby IF på Aalborg Portland Park, søndag 23. februar 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Lucas Andersen, AaB

Hold da maglefar, hvor var det en fornøjelse at se Lucas Andersen spille fodbold. Midtbanespilleren fik det til at ligne det nemmeste i verden at tørre en modstander med et enkelt træk.

Suverænt overblik, da han assisterede ved Tom van Weerts andel mål, og kronede lige indsatsen ved selv at komme på tavlen. Sublimt.

Karakter: 9

Jores Okore, AaB

Det var Jores Okores bror, som AaB havde sendt på banen søndag. Eller også var det ikke.

Men midterforsvareren lignede mest en, der skulle være stået i kø til øl og pølser i stedet for at være på banen. Og sådan må det ikke være i Superligaen, når man tidligere har været Premier League-spiller. Truet i dybden, slået i luften og et hav af mislykkede, lange afleveringer. Av.

Karakter: 2

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

AaB 3-4-3

Jacob Rinne: 4

Rasmus Thelander: 5

Jores Okore: 2

Mathias Ross Jensen: 6

Kristoffer Pallesen: 7

Magnus Christensen (Ud: 70:): 6

Iver Fossum: 6

Jakob Ahlmann: 7

Patrick Olsen: 6

Tom van Weert (Ud. 88.): 8

Lucas Andersen: 9

Snit: 6

---

Frederik Børsting (Ind: 70.): 5

Oliver Klitten (Ind: 79.): UB

Søren Tingstedt (Ind: 88.): UB

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe: 7

Sigurd Rosted (Ud. 81.): 4

Andreas Maxsø: 6

Anthony Jung: 6

Jens Martin Gammelby: 3

Anis Slimane (Ud. 58.): 4

Morten Frendrup: 5

Lasse Vigen (Ud. 74.): 7

Kevin Mensah: 3

Samuel Mraz: 6

Simon Hedlund: 6

Snit: 5,2

---

Simon Tibbling (Ind: 58.): 6

Josip Radosevic (Ind: 74.): UB

Mikael Uhre (Ind: 81.): UB

AaB-skizofreni

De bolsjestribede drenge fra Nordjylland besidder noget af en offensiv hær. Både Patrick Olsen, Lucas Andersen og Tom van Weert spillede blændende, og de to wingbacks Ahlmann og Pallesen deltog også i festen, som Kusk end ikke var med i. Til gengæld viser holdet sig fra sin skrøbeligste side nede bagtil.

Vigen ligner ny Brøndby-motor

Vinteren har budt på profilflugt fra Brøndby, hvor både Wilczek, Kaiser og Mukhtar har forladt klubben. Lasse Vigen er til gengæld stadig i på Vestegnen, og for anden kamp i træk var han suveræn efter et svært efterår. Med sit energiske drive og den tekniske finesse, er han et godt bud på forårets profil i Brøndby.

Brøndby genopstår fra de døde

Kedeligt, uinspireret og usikkert spil i næsten en time betyder altså ikke, at man ikke kan komme igen. I hvert fald ikke, hvis man hedder Brøndby. Det kan godt være, at holdet besidder en masse unge spillere. Men det kræver mental styrke at blive kørt over i 55 minutter og vende 2-0 til 2-2 på under ti minutter på udebane. På trods af nederlaget til sidst.