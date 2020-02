FC København løb i Superligaens forårspremiere ind i et chokerende nederlag på 0-1 mod Esbjerg fB's nedrykningsaspiranter.

Spillet fungerede slet ikke for FCK, der om mindre end en uge møder Celtic i Europa League-turneringen, og som i Superligaen er henvist til andenpladsen efter FC Midtjylland.

Esbjergs sejr var fuldt fortjent. De havde i Rodolph Austin kampens spiller. Han scorede til 1-0 kort tid før pausen. I anden halvleg kunne Esbjerg have bragt sig yderligere foran. Men Joni Kauko misbrugte et straffespark.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste - samt »Tre ting vi lærte«:

Rodolph Austin, Esbjerg fB

Esbjergs amerikanske veteranstopper leverede varen i begge ender af banen.

Defensivt havde han styr på FCK-angriberne Dame N'Doye og Michael Santos, mens han offensivt stod for Esbjergs scoring til 1-0 på et veltimet hovedstød.

Karakter: 8

Mohamed Daramy, FC København

Den 18-årige midtbanefløj var de første 45 minutter blind passager på FC Københavns midtbane.

Han var for lidt udfordrende i sit spil, hvorfor FCK-manager Ståle Solbakken udskiftede ham i pausen med Pep Biel.

Karakter: 3

Esbjerg fB (4-5-1)

Vito Mannone 6

Jeppe Brinch 6

Rodolph Austin 8

Søren Reese 7

Kevin Conboy 5

Rafal Kurzawa (ud: 83.) 7

Jacob Lungi Sørensen 6

Joni Kauko 5

Lasha Parunashvili 5

Ante Erceg (ud: 68.)

Yuri Yakovenko (ud: 87.) 5

---

Mohammed Dauda (ind: 68.) 6

Franz Brorsson (ind: 87.) UB

Mathias Kristensen (ind: 83.) UB



FC København (4-4-2)

Karl-Johan Johnsson 4

Guillermo Varela (ud: 70.) 4

Sotirios Papagiannopoulos​ 4

Andreas Bjelland 5

Pierre Bengtsson 5

Jens Stage 4

Rasmus Falk 4

Carlos Zeca 5

Mohamed Daramy (ud: 46.) 3

Michael Santos (ud: 70.) 3

Dame N'Doye 4

---

Pieros Sotiriou (ind: 70.) 5

Pep Biel (46.) 5

Mikkel Kaufmann (ind: 70.) 5

Stærk Esbjerg-defensiv

Ganske vist er der i vinterpausen blevet skiftet godt og grundigt ud i Esbjergs førsteholdstrup. Men cheftræner Lars Olsen har på rekordtid fået den defensive organisation på plads.

N'Doye langt fra topformen

Det var ikke senegaleserens dag. Han misbrugte et stort scoringstilbud allerede efter halvandet minuts spil, og modtog senere en advarsel, der betyder at han er karantæneramt i FCK''s næste Superligakamp mod Silkeborg IF.

Ringe tilskuerinteresse

Blot 5.449 tilskuere havde til fundet vej til Blue Water Arena. Der er sikkert mange vestjyske fodboldfans, der ærgrer sig over, at de havde fravalgt hjemmekampen mod FC København. For det tør da nok siges, at Esbjerg-spillernes fight var fornem.