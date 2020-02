FC Københavns mesterskabsdrømme hænger i tynde laser efter en ny jysk blamage.

1-1 måtte de forsvarende danske mestre nøjes med efter en slap indsats, hvor hjemmeholdet Silkeborg var det bedste hold gennem det meste af kampen.

Dermed er Ståle Solbakkens mandskab hele ni point efter FC Midtjylland på førstepladsen. De to ture til Jylland i de sidste to weekender har blot givet et enkelt point her i forårssæsonen mod Superligaens to bundhold.

Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste samt tre ting, vi lærte:

3F superligafodbold Silkeborg IF - FC København. Silkeborg Jysk Park Søndag 23 feb 2020. Foto: Ernst van Norde Vis mere 3F superligafodbold Silkeborg IF - FC København. Silkeborg Jysk Park Søndag 23 feb 2020. Foto: Ernst van Norde

Kalle Johnsson

Hvis det ikke var for den svenske sprællemand i FCK-målet, så havde københavnerne tabt denne fodboldkamp. Så enkelt er det.

FCK-forsvaret blev spillet tyndt ved flere lejligheder, men hver gang - undtagen en enkelt - stod svenskeren klar med en pragtredning.

Karakter: 8

Pep Biel, FC København

Da Robert Skov i sommer forlod FCK-skuden blev Pep Biel i hast købt dyrt ind som erstatning for den farlige kantspiller. Men her et halvt år senere er der intet, der tyder på, at den unge spanier nogensinde bliver de mindst 30 millioner kroner værd, som Ståle Solbakken betalte for ham.

Endnu engang var det ren alibi-fodbold fra Biel på kunstgræsset i Silkeborg, hvor selv de mest basale ting gik i vasken for ham efter en godkendt start. Flået ud i pausen.

Karakter: 2

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

Silkeborg IF (4-2-3-1)

Rafael Romo - 7

Svenn Crone - 7

Kees Luijckx - 7

Frederik Ibsen - 7

Frederik Møller - 6

Mads Kaalund ud: 63.) - 5

Filip Lesniak - 6

Mads Emil Madsen - 7

Nicolai Vallys - 7

Vegard Moberg - 6

Junior Brumado - 6

...

Jeppe Okkels (ind: 63.) - 7

FC København (4-4-2)

Kalle Johnsson - 8

Karlo Bartolec - 2

Victor Nelsson (ud: 69.) - 5

Andreas Bjelland - 4

Pierre Bengtsson - 4

Pep Biel (ud: 46.) - 2

Jens Stage - 6

Carlos Zeca - 5

Rasmus Falk - 7

Michael Santos - 3

Mikkel Kaufmann - 4

...

Mohamed Daramy (ind: 46.) - 6

Sotirios Papagiannopoulos (ind: 69.) - 5

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

1. Europa-effekten?

Var det trætte stænger efter torsdagens Celtic-fight, der var skyld i den fesne FCK-forestilling? Det kan tænkes. Flere af Ståle Solbakkens spillere så tunge ud: Eksempelvis Pep Biel, som blev skiftet ud i pausen. Groft sagt var det kun Rasmus Falk, der lignede en mand med offensivt overskud. De fleste andre kæmpede med at finde et mesterskabsværdigt niveau.

2. Dyre udlændinge i problemer

For mange af FCK's dyrtindkøbte udlændinge har ikke fundet sig til rette på holdet. Flere af nytilgangene fra den travle sommer spiller simpelthen under niveau: Michael Santos har ikke scoret i snart 800 minutter, Karlo Bartolec, som erstattede Varela, bliver nærmest dårligere for hver kamp, og så er der Pep Biel, som ikke kan sætte en fod rigtigt. Dermed er der for meget initiativ, der på en dag som i dag er op til mere solide typer som Stage, Falk og Zeca at tage.

3. Håb i Silkeborg?

Silkeborg har endnu ikke holdt målet rent i denne sæson. Det er et problem, hvis man vil overleve i Superligaen. Bundproppens situation ser trods en flot indsats mod FCK håbløs ud. De mange indkasserede mål - 49 i 22 kampe - er ikke overraskende, når man ser holdet spille. Alt for ofte får forsvaret chancer mod sig, som er selvforskyldte efter boldtab eller dårlige aktioner. Det var dog en flot holdpræstation idag i begge neder - det må tænde et lille håb om overlevelse.