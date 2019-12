Han tacklede, han fordelte boldene, og så løb han op og scorede det afgørende mål, da FC Midtjylland var på besøg på Brøndby Stadion og sikrede sig den ottende sejr i træk i Superligaen med cifrene 2-1. Frank Onyeka var den helt store oplevelse denne aften.

Her er B.T.s karakterer fra kampen.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 6

Sigurd Rosted 6 (Ud: 76.)

Andreas Maxsø 6

Anthony Jung 5

Johan Larsson 6

Lasse Vigen 5 (Ud: 65.)

Dominik Kaiser 6

Morten Frendrup 7

Kevin Mensah 7

Simon Hedlund 7

Kamil Wilczek 7

----

Indskiftere:

Simon Tibbling 6 (Ind: 65.)

Hjörtur Hermansson UB (Ind:76. og ud 83.)

Samuel Mraz UB (83.)

FC Midtjylland 4-3-3

Jesper Hansen 6

Joel Andersson 6

Erik Sviatchenko 7

Alexander Scholz 7

Nikolas Dyhr 6

Evander Ferreira 6 (Ud:75.)

Emiliano Marcondes 6 (Ud: 90.)

Frank Onyeka 9

Awer Mabil 8

Sory Kaba 7

Mikael Anderson 6 (Ud:76.)

---

Indskiftere

Jens-Lys Cajuste UB (Ind: 75.)

Gustav Isaksen UB (Ind: 76.)

Tim Sparv (Ind: 90.)