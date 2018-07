Brøndby og Vejle kom begge optimalt fra start i Superligaen med sejre i deres første kampe, så det var to selvtillidsfyldte mandskaber, der stødte ind i hinanden på Brøndby Stadion.

Det endte med en pointdeling i en kamp, hvor oprykkerne fra Vejle især i første halvleg viste, at de kan være med helt i toppen af dansk fodbold. Brøndby pressede bedre på i anden halvleg, men skabte ingen oplagte scoringsmuligheder.

Her er B.T.s dom efter kampen:

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Brøndby (4-1-3-2):

Marvin Schwäbe, 5

Johan Larsson, 4

Paulus Arajuuri, 7

Benedikt Röcker, 4

Anthony Jung, 4

Hjörtur Hermannsson, 3

Lasse Vigen, 5

Simon Tibbling, 7

Dominik Kaiser, 5

Kamil Wilczek, 6

Ante Erceg, 4

Gennesmit: 4,9

Indskiftere:

Kasper Fisker (4) ind for Hjörtur Hermannsson (46.)

Mikael Uhre (UB) ind for Dominik Kaiser (74.)

Joel Kabongo (UB) ind for Paulus Arajuuri (79.)

Vejle (3-5-2):

Pavol Bajza, 6

Rasmus Lauritsen, 4

Mads Greve, 4

Mads Lauritsen, 4

Tobias Mølgaard, 6

Arbnor Mucolli, 8

Ylber Ramadani, 7

Jacob Schoop, 7

Viljormir Davidsen, 6

Allan Sousa, 8

Imed Louati, 4

Gennemsnit: 5,8

Indskiftere:

Gustaf Nilsson (5) ind for Imed Louati (46.)

Adam Jakobsen (UB) ind for Allan Sousa (71.)

Kerim Memija (UB) ind for Arbnor Mucolli (77.)