Brøndby IF fik mandag aften oprejsning oven på sidste sæsons store skuffelse.

Det var dog langt fra uden problemer, da de besejrede Randers FC med 2-0 på BioNutria Park.

Det var en jævnbyrdig kamp, hvor Randers FC havde flere store chancer for at score. Men bolden ville ikke ind bag den nye målmand Marvin Schwäbe, og så afgjorde Brøndby IF’s nye angriber tingene i den modsatte ende.

Fakta Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Her er B.T.s karakterer til de to mandskaber:

Randers FC:



Patrick Carlgren

6

Jonas Bager

5

Kevin Conboy

6

Erik Marxen

6

Johnny Thomsen

6

Mikkel Kallesøe

6

Nicolai Poulsen

6

Frederik Lauenborg (ud: 73)

6

Joel Allansson

6

Marcus Mølvadgaard (ud: 73):

7

Saba Lobzhanidze:

7

Andreas Bruhn (ind: 73):

5

Emil Riis Jakobsen: (ind: 73):

5

Brøndby IF's Ante Erceg (midten) scorede målet til 1-0. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndby IF's Ante Erceg (midten) scorede målet til 1-0. Foto: Bo Amstrup

Brøndby IF

Martin Schwäbe

6

Johan Larsson

6

Joel Kabongo

6

Benedikt Röcker

4

Anthony Jung

6

Christian Nørgaard

7

Lasse Vigen Christensen

6

Simon Tibbling

6

Dominik Kaiser

6

Mikkel Uhre (ud 61)

4

Ante Ercg

8

Kamil Wilczek (ind: 61)

6



Kasper Fisker (ind 76.)

UB