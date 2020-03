Brøndby er tilbage på sejrssporet med 1-0 mod Lyngby efter et mål af svenske Simon Hedlund.

Svenskeren spillede et-to med Samuel Mraz kort inde i anden halvleg og fyrede ellers kanonen af fra kanten af feltet uden chance for Thomas Mikkelsen i målet.

De tre point fra en særdeles chancefattig kamp bringer Brøndby yderst tæt på at slutte i det fine selskab, top seks, mens Lyngby ser ud til at lande i ingenmandsland, hvilket de helt sikkert godt kan leve med, da sæsonens altoverskyggende mål er at overleve. Det mål ser de ud til at indfri.



Herunder får du B.T.s karakterer, banens bedste og værste – samt »Tre ting, vi lærte«:

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Patrick da Silva, Lyngby

Satte ikke en fod forkert på sin gamle hjemmebane og fortsatte de flotte takter fra efteråret, hvor han var blandt oprykkerholdets bedste spillere. Spiste Gammelby, Vigen og Slimane, når de kom med noget, og så drev han selv gæk med sine modstandere, når bolden var ved hans fødder. Det var voldsomt.

Rezan Corlu, Lyngby

Der var ikke mange plusser at sætte ud for Rezan Corlu, der ellers så ud til at være kommet i gang med et mål i sidste runde. Om få måneder får han Brøndby Stadion som sin hjemmebane, når Corlu vender tilbage til barndomsklubben, men han skal oppe sig, hvis han skal have en rolle på Niels Frederiksens mandskab. Virkede tynget af, at de mange fans havde et ekstra øje på ham, og selv simple afleveringer røg i fødderne på de kommende holdkammerater.

Patrick da Silva spillede en brandkamp på sin gamle hjemmebane. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Patrick da Silva spillede en brandkamp på sin gamle hjemmebane. Foto: Niels Christian Vilmann

Brøndby (3-5-2)

Marvin Schwäbe, 7

Anton Sklpper, 7

Andreas Maxsø, 7

Anthony Jung, 7

Jens Martin Gammelby, 6

Anis Ben Slimane (Ud: 75.), 7

Morten Frendrup, 6

Lasse Vigen (Ud: 89.), 6

Kevin Mensah, 8

Simon Hedlund, 8

Samuel Mraz (Ud 83.), 5

Snit: 6,7

----

Simon Tibbling (Ind: 75.), UB

Jesper Lindstrøm (Ind: 83.), UB

Josip Radosevic (Ind: 89.), UB

Lyngby (3-5-2)

Thomas Mikkelsen, 6

Pascal Gregor, 7

Nicolai Geertsen, 5

Frederik Winther (Ud: 77.), 6

Lasse Fosgaard, 6

Rezan Corlu, 4

Kasper Enghardt (Ud: 63.), 6

Marcel Rømer (Ud 78.), 6

Patrick da Silva, 9

Frederik Gytkjær, 7

Emil Nielsen, 5

Snit: 6,1

---

Mathias Hebo (Ind: 63.), 6

Gustav Markussen (Ind: 77.), UB

Magnus Westergaard (Ind. 78.), UB

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Den fortabte søn

Brøndby bør hente sin fortabte søn Patrick da Silva tilbage til sommer, når der skal kigges på forstærkninger med venstre ben, særligt i defensiven, hvor Mensah er nødt til at spille 'fejlvendt' i mangel af bedre på wingbacken. Da Silva var som tidlig voksen ved at få sit gennembrud i Brøndby, men blev overhalet af Riza Durmisi, og efter nogle stop i forskellige klubber er han igen blevet et navn, der er værd at holde øje med.

Erfaring til Corlu

Rezan Corlu havde et stort ønske om at være skiftet tilbage til Brøndby i vinter, men det lykkedes ikke. Der venter ham et meget større pres i den blå-gule trøje, og søndag aftens kamp viste, at han får godt af at få spillet en del flere kampe i Superligaen, inden en ny tilværelse venter efter sommerferien for den unge mand.

Angriber på måltavlen

Så kom forårets første mål fra svenske Simon Hedlund, og det blev et afgørende et af slagsen. Bekymringen har været, om Brøndbys angreb ville være tandløst efter Kamil Wilczeks afgang, men Simon Hedlund viste, at der er krudt i støvlerne.