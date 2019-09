Det blev målrigt. Hvad kunne man ellers forvente af en kamp mellem Brøndby og FC Nordsjælland?

Brøndby vandt med 4-2 og er nu tilbage på tredjepladsen, mens FC Nordsjælland med nederlaget kan risikere at ryge ud af top seks, hvis OB slår Silkeborg mandag.

Her er B.T.s karakterer fra Brøndby:

Brøndby (4-3-3)

Marvin Schwäbe

6

Johan Larsson (Ud: 84.)

6

Andreas Maxsø

6

Sigurd Rosted

6

Anthony Jung

4

Dominik Kaiser

7

Josip Radosevic

8

Hany Mukhtar

7

Simon Hedlund

5

Kamil Wilczek

8

Jesper Lindstrøm (Ud: 63.)

5

Indskiftere:

Mikael Uhre (Ind: 63. og ud: 75.)

UB

Kevin Mensah (Ind: 75.)

UB

Morten Frendrup (Ind: 84.)

UB

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

FC Nordsjælland (4-3-3)

FC Nordsjælland (4-3-3)

Nicolai Larsen

6

Mads Døhr Thychosen

7

Abdul Mumin

6

Ulrik Yttergård Jenssen

8

Mathias Rasmussen (Ud: 83.)

6

Mikkel Rygaard

5

Jacob Steen Christensen

4

Magnus Kofod Andersen

5

Isaac Atanga (Ud: 74.)

7

Abu Francis (Ud: 62.)

4

Mikkel Damsgaard

6

Indskiftere:

Godsway Donyoh (Ind: 62.)

6

Jonathan Amon (Ind: 74.)

UB

Martin Frese (83.)

UB