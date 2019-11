Det blev til den femte sejr i træk til Brøndby i Superligaen, da Esbjerg kom til Vestegnen og tog hjem med et nederlag.

Brøndbys mål blev scoret af Samuel Mraz, mens gæsterene reducerede på et hjørnespark på et mål af Yuri Yakovenko.

Mens Brøndbys angribere Mraz og Hedlund strålede, så den tidligere Brøndby-profil Rodolph Austin skidt ud i flere situationer. Især da han ikke fik sparket bolden ud af kommunen, så Mraz kunne score til 1-0.

Her er B.T.s karakterer fra kampen:

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Brøndby 3-5-2

Marvin Schwäbe 6

Hjörtur Hermansson 5

Andreas Maxsø 7

Sigurd Rosted 7

Kevin Mensah 6

Morten Frendrup 7 (Ud: 63.)

Hany Mukhtar 7 (Ud: 71.)

Dominik Kaiser 6

Anthony Jung 7

Simon Hedlund 8

Samuel Mraz 8 (Ud: 81.)

Snit: 6,7

Indskiftere:

Lasse Vigen 6 (Ind: 63.)

Simon Tibbling UB (Ind: 71)

Michael Uhre UB (Ind: 81.)

Esbjerg 4-4-2

Jeppe Højbjerg 6

Daniel Anyembe 5

Rodolph Austin 4

Markus Halsti 6 (Ud: 86.)

Jesper Lauridsen 6

Mathias Kristensen 7 (Ud: 73.)

Jacob Lungi Sørensen 7

Lasha Parunashvili 6

Joni Kauko 7

Mohammed Dauda 5 (Ud: 79.)

Yuri Yakovenko 7

Snit: 6

Indskiftere:

Pyry Soiri UB (Ind: 71.)

Adrian Petre UB (Ind: 79.

Jeppe Brinch UB (Ind: 86.)