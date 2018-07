Superligaen ruller igen og hold op, hvor vi glæder os på B.T. Sport. Det er bare en motor i vores sportsdækning set over hele året. Vi elsker dramaet og de mange gode debatter, der følger med. Faktisk elsker vi at diskutere så meget, at vi til denne sæson indfører et helt nyt karaktersystem, fordi vi i endnu højere grad vil have fokus på uddelingen af dem.

Fodbolden lever i høj grad af diskussioner. VI har dog savnet at kunne give mere nuancerede karakterer, og den klassiske 7-trinsskala er ikke længere dækkende.

Derfor opererer vi fremover med en helt ny skala, der går fra 1 til 10. Det udvider vores muligheder for at ramme præcist.

Karaktererne betyder noget. Det ved vi. Når fodboldspillerne fortæller, at de slet ikke følger med, så er det ikke altid sandheden Søren Klæstrup, B.T.s sportschef

Allerede fra første runde vil vi arbejde med det nye system. Skalaen ser således ud:

1 - Bare stop karrieren nu

- Bare stop karrieren nu 2 - Du betaler fansenes billetter

- Du betaler fansenes billetter 3 - Du skulle ikke have været på banen

- Du skulle ikke have været på banen 4 - Det var for ringe

- Det var for ringe 5 - Under middel

- Under middel 6 - Godkendt kamp

- Godkendt kamp 7 - Rigtig god præstation

- Rigtig god præstation 8 - Du var stjernen

- Du var stjernen 9 - Du er klar til kæmpesalget

- Du er klar til kæmpesalget 10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år

Vi har efter bedste evne også sat en guide sammen til vores karaktergivning. Den tager vi med os rundt på alverdens arenaer, så vi er klædt ordentligt på til at uddele karaktererne efter samme retningslinjer.

FCM tog guldet i den seneste sæson. I den kommende sæson vil vi her på B.T. bruge et helt nyt karaktersystem til at vurdere Superligaens spillere. Foto: Henning Bagger Vis mere FCM tog guldet i den seneste sæson. I den kommende sæson vil vi her på B.T. bruge et helt nyt karaktersystem til at vurdere Superligaens spillere. Foto: Henning Bagger

For karaktererne betyder noget. Det ved vi. Når fodboldspillerne fortæller, at de slet ikke følger med, så er det ikke altid sandheden. De orienterer sig gerne mod dem, og så skylder vi også at anstrenge os for at give dem korrekt.

Her er vejledningen til vores nye karakterer:

1 - Gives næsten aldrig og skal godkendes af en mand på vores redaktion. Det er den præstation, som vi vil tale om også om fem år.

2 - Elendig kamp! Altså helt elendigt. Det her er som sådan den dårligste karakter, vi giver, inden det gør ondt i øjnene. Det er pinligt. Det er i grunden den -3-karakter, som vi meget sjældent gav tidligere.

3 - Det her er en rigtig dårlig karakter. Det er til spilleren, der har lavet to decideret afgørende fejl i et 2-0-nederlag. Det er til angriberen, der brænder tre 100 procent-chancer i en 0-0-kamp.

4 - Det her er en skidt præstation. Det er til forsvarsspilleren fra holdet, der taber 0-4. Han har måske ikke været skyld i målene, men han har altså ikke været god.

5 - Det er her og på 6, vi reelt begynder vores karaktergivning. Det her er middelkaraktererne. Og hvis man ikke har gjort det store væsen af sig, lander man på 5.

6 - Det er her og på 5, vi begynder vores karaktergivning. Det her er middelkaraktererne. Og hvis man har gjort sin pligt, lander man på 6.

7 - En god præstation. 7 er en god karakter! Det er til spillerne, der lægger op til et mål i en 2-0-sejr og generelt er dominerende og iøjnefaldende.

8 - Det her er til eksempelvis Bubacarr Sanneh i 1-0-sejren på Brøndby Stadion. Og hold op, han var god der. Virkelig god. Tæt på 9-tallet. Men han scorede ikke hattricket.

9 - Det her er manden med hattricket. Det her er til eksempelvis Teemu Pukki mod Horsens med tre mål. Det er en sublim karakter. Det er reelt set 12-tallet, eller måske endda mere 13-tallet på den helt gamle skala.

10 - Gives næsten aldrig og skal godkendes af en mand på redaktionen. Det er Christian Eriksen med et hattrick på udebane mod Irland i en afgørende playoffkamp. Det er ikke Teemu Pukki med hattrick i 5-1-sejr over Horsens. Den her karakter gives max en gang om året. Måske ikke engang.

Nogle af de opgør der som altid bliver spændende den kommende sæson, er kampene mellem Brøndby og FCK. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nogle af de opgør der som altid bliver spændende den kommende sæson, er kampene mellem Brøndby og FCK. Foto: Liselotte Sabroe

Vi håber og tror på, at vi med det nye karaktersystem fremover bliver endnu skarpere. Og så glæder vi os ellers bare til de debatter, der følger med. Vi står naturligvis altid på mål for vores karakterer, og hvis I ikke er enige, vil vi meget gerne høre fra jer i den kommende sæson.

God Superliga-sæson til alle.

Søren Klæstrup

Sportschef, B.T.