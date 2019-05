Den 5. maj tørner FC København og Brøndby sammen i sæsonens sidste derby.

Slaget om København skal atter stå, når Superligaen byder på storkampen mellem FC København og Brøndby.

Derfor har B.T. allieret sig med to tidligere Brøndby-spillere, der begge har spillet deres andel af fodboldkampe mod rivalen FC København.

De to Brøndby-legender Per Nielsen og Dan Anton Johansen har været i den varme stol hos B.T., og der varmes op til det store brag, der spilles i Telia Parken søndag. Se eller gense første del og andel del af B.T.s optaktsserie.

Per Nielsen & Dan Anton Johansen Per Nielsen - Født i 1973 - Forsvarsspiller - 547 kampe for Brøndby Dan Anton Johansen - Født i 1979 - Højre back - 259 kampe for Brøndby

Men hvordan var det egentlig at skulle spille mod FC København? Var det anderledes end andre kampe?

Hvilken spiller var mest nervøs eller overspændt forud for et derby? Og hvilken FC København-spiller ville man helst sætte en tackling ind på?

Det får du svaret på i videoen, der er tredje del af B.T.s optaktsserie til derbyet søndag d. 5. maj med Per Nielsen og Dan Anton Johansen, øverst i artiklen.

Frem mod opgøret mellem FC København og Brøndby søndag bringer B.T. hver dag en ny video med Per Nielsen og Dan Anton Johansen. Der tales om alt fra de gode gamle dage i gult og blåt, om kampene mod FC København, og der bliver fortalt gamle anekdoter fra omklædningsrummet.