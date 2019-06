Det er ikke alle Superliga-klubber, der er specielt begejstret for at videoystemet VAR, der skal bekæmpe kampafgørende dommerfejl, indføres i Superligaen fra sæsonen 2020/2021.

»Hobro IK har sagt, at man synes, det ikke er omkostningerne værd. Men eftersom der er blevet taget en fælles beslutning, kommer de også til at betale,« siger Claus Thomsen fra Divisionsforeningen.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Hobro IK's ledelse.

Men hverken bestyrelsesformand Lars Kühnel eller sportschef Jens Hammer Sørensen har besvaret telefoniske opkald.

Fakta om VAR Indførelse af VAR skal hjælpe fodbolddommerne på banen til at se tvivlsomme situationer igennem for at kvalificere beslutninger i forbindelse med følgende situationer: Mål/ikke mål

Straffe/ikke straffe

Direkte rødt (ikke to gule kort)

Forkert identitet på spiller som modtager gult eller rødt kort

I den anden nordjyske Superligaklub, AaB, er sportsdirektør Allan Gaarde mere snakkesalig.

»Vi synes, det er en rigtig god idé, at VAR-systemet nu indføres i dansk fodbolds bedste række,« siger Allan Gaarde og tilføjer:

»Det er en naturlig udvikling af Superligaen og vi er overbeviste om, at det vil øge retfærdigheden i afgørelsen af kampene. Når nu man har de teknologiske muligheder, vil det være dumt ikke at udnytte dem. Et væsentlig element er, at vi giver vores dommere muligheden for at træffe de rigtige beslutninger. Når vi har lært at bruge systemet tror jeg også, at det bliver super sjovt for tilskuerne og andre at følge med i den del af spillet.«

Udgifterne til indkøb og installering af VAR-teknologien vil blive fordelt mellem DBU og Divisionsforeningen. Til B.T. har Claus Thomsen fortalt, at den årlige udgift kommer til at ligge mellem otte og 10 mio. kroner.