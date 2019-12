Det har været en begivenhedsrig efterårssæson med FC Midtjylland som den hidsige guldjæger - og Silkeborg med et åbenlyst ønske om et divisionsgensyn.

Derfor er efterårets hold også præget af profiler fra midtjyderne, som har hele fire mand med, mens også AGF kan mønstre et par stykker blandt de 11 bedste.

B.T. Sport har lagt samtlige hoveder i blød og på demokratisk vis stemt sig frem til et hold, der må sættes op i en 3-5-2-formation.

Her er efterårets hold:

FCM-målmanden kæmpede med FC Københavns Kalle Johnsson om pladsen, men det endte med Jesper Hansen. Han har været en sikker sidste mand i et endnu mere bundsolidt forsvar.



Han går lidt under radaren, men kun uden for banen. Scholz har haft et majestætisk efterår, hvor han sammen med Sviatchenko har været overlegen. Helt rolig, forudseende og god med bolden.



Lige nu er Sviatchenko Superligaens bedste forsvarsspiller. Han har været duelstærk både til lands og i luften, og så har han været involveret i hele fem mål som midterforsvarer. Vild halvsæson!



De har vidst det i lang tid i Aarhus, og nu må alle andre så også bøje sig. Svenskeren vinder ikke mange statistikker, men Backman vinder point med sine lederegenskaber og evne til at gøre sit hold bedre.



Det har været fedt at se kantspillerens endelige gennembrud som Superliga-profil. Det har han været! Han har vist sin gennembrudsstyrke, fart og ikke mindst været involveret i 12 mål.



Kaiseren i nye Niels Frederiksen-klæder har været en åbenbaring. Som en tysk Frank Lampard er han dukket op på alle tænkelige og utænkelige steder for at score mere eller mindre spektakulære mål.



Han må næsten have magneter i skoene. Utrolig evne til at suge bolden til sig. FCK-kaptajnen har skullet udfylde en kæmpe rolle i flere FCK-profilers fravær, og han har været ekseptionel.



Tim Sparv siger du? Jakob Poulsen? Næh, Onyeka har da bare udvisket ethvert behov i de retninger med sine mange bolderobringer og vundne dueller. En nøglespiller i midtjydernes genfundne 4-3-3-system.



Der er ikke meget af ham, men han fylder en del. Som en listetyv har han vandret rundt let på tå og skabt chancer, holdt bolden kørende og ikke mindst banket et par drømmemål ind i dette gennembruds-halvår.



Han scorer jo nærmest bare i hver eneste kamp. Sådan en spiller er ret sjov at have på sit hold. En ægte angriber som dem, vi ellers mest hører anekdoter om fra gamle dage. Fantastisk målscorer.



Senegaleseren løber rundt som en levende FCK-legende. Selv om han er 34 år gammel, er han stadig blandt københavnernes to vigtigste spillere, som det viste sig i N’Doyes skadesperiode. Betyder alt for FCK’s offensive spil.