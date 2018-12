Der er de bedste, den værste og det største stjerneskud.

Superliga-suppen sættes på køl over vinteren efter weekendens kampe, og det kalder på en prisuddeling.

Og lad det da også bare være sagt med det samme, at efterårets profil i Superligaen helt giver sig selv med Robert Skovs imponerende fem måneder.

Men her får du så resten af B.T. Sport-redaktionens efterårs-kåringer.

AaB-målmanden har været et mere konstant lys i et ellers gråt nordjysk efterår. Med en redningsprocent på 72,7 efter 19 kampe kan kun Brøndbys Benjamin Bellot og AGFs tidligere målmand Alexander Jovanovic overgå svenskeren. Men det er også med markant færre kampe.



Sommeren endte ikke, som det ellers var planen for Ankersen. Han skulle sælges, men buddene kom for sent, og så lokkede Solbakken ham til at blive. Og det var ikke så dumt, for Ankersen har nået et niveau, som han ikke har vist længe. Og han er tilbage på landsholdet.



Det her havde få gættet på, da Vavro dukkede op i F.C. København og ikke kunne mange engelske ord. Men slovakken har løftet sig måned for måned, og nu taler man om ham som et potentielt kassesalg. Han har med sin fart og fysiske styrke domineret de fleste modstandere og haft stor andel i, at FCK - sammen med FCM - har ligaens bedste defensiv.



De forstår at hente fuldgode erstatninger i Herning. Bubacarr Sanneh var et forsvarsgeni, men Scholz har med sin egen rolige og mindre fysiske stil fyldt det tomrum ud. Han er placeringsstærk og klog, og FC Midtjylland er stadig blandt landets sværeste mure at bryde ned.



FC Midtjyllands sportschef Svend Graversen kalder ham for én af Europas mest målfarlige backs. Og Dal Hende bliver da også ved med at score mål for midtjyderne. Fem kasser i 14 kampe og generelt bare en power-spiller, der er indbegrebet af det udtryk, FCM ønsker.



Efterårets profil. Topscorer. Og den absolut mest markante spiller i Superligaen i dette halvår. Han kan komme uden om de fleste i Superligaen, men ingen kan komme uden om ham på efterårets hold.



På et FCK-hold af offensive esser er den portugisisk-fødte græker en vigtig skraldemand. Han jagter, løber en meter ekstra og erobrer ikke mindst masser af bolde. Han dirigerer det københavnske tophold og sørger for, at der er plads til fremadrettede spillere på så mange pladser.



En skade har holdt Viktor Fischer ude af de seneste fem Superliga-kampe, men inden da var han ustoppelig. I 13 kampe stod Fischer for syv mål og otte oplæg, og han kunne dermed garantere direkte indblanding i minimum ét mål pr. kamp. Samtidig kan han nogle ting, som få andre kan i Superligaen.



Han er kun 18 år og måske bare den næste næstbedste danske Skov i dette efterår. Men FCN-angriberen er målfarlig og virkelig teknisk stærk. På et utrolig ungt FCN-hold, der har ledt lidt efter stimer, har Skov Olsen sørget for i hvert fald at bidrage med en pæn målstime på 11 mål i 19 kampe.



FCK-angriberen skulle slet ikke have spillet så meget. Han blev hentet på en fri transfer og smidt direkte ind på toppen, hvor manager Solbakken havde problemer. Og det har han løst som en af de vigtigste brikker i FC Københavns opspil. Og 12 mål i 19 kampe er også noget, der luner hos københavnerne.



Rekorden for flest mål i et kalenderår. Men det er jo efteråret, der tæller her, og Kamil Wilczek har også bare leveret for Brøndby med 13 mål i 19 kampe. Han har været flyvende - også når Brøndby har skullet kæmpe lidt ekstra for pointene. Polakken kan bare score med det hele, og det gør han også.





Der var slet ingen tvivl om, at Robert Skov skulle være efterårets profil. Han har været den mest dominerende skikkelse i Superligaen i dette efterår, og lige nu er han manden, der tales om weekend efter weekend. F.C. København vil beholde ham i vintervinduet, men der skal nok blive bud efter den 22-årige kantspiller.

Polakken er Superligaens farligste angriber, og det har han været hele året. I efteråret har han også været på et gennemgående højt niveau og manden, som Alexander Zorniger har kigget mod efter mål. Dem har han fået.

Det kunne være stukket af for Viktor Fischers statistikker, hvis ikke han var blevet skadet mod slutningen af efteråret. Han har vist sit høje niveau i lange perioder, og selv i de mindre gode perioder har han sørget for enten at score eller lægge op til mål.

Kom til Sønderjyske fra HB Køge inden sæsonen, og den 21-årige offensivspiller har taget skridtet op på højeste niveau med det samme. Han kan drible og se åbninger, og når han kommer tilbage fra sin skade og får Superligaen endnu mere ind under huden, vil man også se flere end to mål og nul assists.

Alexander Zorniger har kritiseret Masterclass, men han har også fået Joel Kabongo fra Brøndbys talentfabrik. Kabongo fik lidt erfaring på et lejeophold i Fremad Amager, men i år har han med 11 kampe fået spilletid på øverste niveau og vist, at han kan være med.

Vejle-spilleren har scoret et drømmemål, men han har også vist sine evner som letbenet midtbanespiller med en rigtig god pasningsfod. Mucolli er 19 år gammel, men der er potentiale til en del, når han får endnu flere Superliga-kampe.

Brøndby mistede Rønnow, Nørgaard og Pukki, der var en vigtig central akse. Og mens afløserne har brugt tid på at finde ind i deres nye roller, har Wilczek med sin mål-snude sørget for at holde Brøndby oppe i den sjove ende af tabellen. Hans mål har været essentielle for holdet fra Vestegnen.

Det er næsten allerede som om, at Drachmann har spillet i OB i flere år, men det passer ikke. Et halvt år er alt, han har brugt på at blive OB’s vigtigste spiller. Træner Michelsen har sat Drachmann i centrum for fynboernes optur, og Drachmann har takket med et flot halvår.

Det lugter lidt af en pligtplacering for FCM-anføreren, men så igen. Han er så vigtig for det stadig stærke FC Midtjylland-hold, der sælger spillere til rekordpriser og sender cheftræneren videre. Poulsen fortsætter bare med at være solid og et forbillede for de unge.

FCK-manageren har selvfølgelig flest penge og alt det der, men han har også skullet vende det hele rundt efter en rigtig dårlig sidste sæson i København. Det er lykkedes i Superligaen samtidig med, at europæisk fodbold er opnået.

Esbjerg-træneren mistede sin bedste spiller i sommerens transfervindue, og alligevel formåede han lynhurtigt at gøre Esbjerg klar til at spille med mod de store. Pointsnittet har været fornemt, selvom formen er dykket på det seneste. Og Lammers har leveret langt over forventning med Esbjerg i efteråret.

Man kan på en eller anden måde blive ved med at blive overrasket over Bo Henriksen og Horsens. Sidste sæsons mesterskabsspil-plads var mirakuløs. Og så fortsætter de bare i denne sæson med at spille med om det samme. Det er imponerende.

Det var ham her, Solbakken brugte sine millioner på. Han skulle afløse Federico Santander, og så flød Dame N’Doye ind på en solseng gratis og kunne måske bidrage lidt hist og her. Men efter et halvt år kan Kodro allerede være på vej videre, fordi han slet ikke har grebet chancen.

Gammelby skulle have et halvt år til at blive klar til at tage over for anfører Johan Larsson med kontraktudløb. Lige nu tænker man dog mest over, om Brøndby ikke skal have købt en højre back mere. Skader har ødelagt noget, men længe ville Zorniger slet ikke bruge Gammelby.

Zorniger ville afgive to spillere, hvis han kunne få én Domik Kaiser. Det har Brøndby-træneren tidligere fortalt til Sport Bild. Men lige nu har han svært ved bare at få det halve ud af Kaiser, ser det ud til. Han har fået 17 kampe og leveret et mål og tre assists, men det har slet ikke levet op til forventningerne.

Adolfo Sormani taler i sin telefon under karantæne

Vejle-træneren havde karantæne Horsens, men undervejs blev han pludselig fanget af TV3 Sports kameraer i at tale ned i sin telefon. Og da målmandstræner Marco Ferrari kort efter afslørede en form for øresnegl i sit ellers voldsomt tildækkede ansigt, begyndte spekulationerne at køre. Man må nemlig som karantæneramt træner ikke være i kontakt med bænken. Det endte med at koste Sormani en karantæne på fem spilledage.

Alexander Zorniger diskuterer med egne fans efter sejr over Vejle

Brøndby havde slået Vejle efter at have været bagud. Men da Alexander Zorniger efter kampen gik ned for at takke Brøndby-fansene, blev han af en lille skare ikke mødt med klapsalver. Han kom i en form for diskussion med den lille andel af fansene, og den fortsatte han i et lille stykke tid, inden han igen gik væk og takkede størstedelen.

Ståle Solbakken beder om 1000 kr. af Toutouh inden indskiftning

Youssef Toutouh skulle på banen for at få sin AGF-debut. Og så på hans gamle hjemmebane i Telia Parken. Pludselig gik Ståle Solbakken op til sin tidligere spiller, og det var så her, at der blev udvekslet nogle ord. For FCK-manageren spurgte om 1.000 kr., som han - lidt i sjov - mente, at Toutouh skyldte ham, fordi Solbakken havde sagt, at de ville mødes igen i Superligaen. Toutouh smilede bare en gang og løb ind til sin debut.