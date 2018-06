Bubacarr Sanneh er en rigtig flot historie for og i FC Midtjylland, og nu kan den blive meget bedre.

B.T. kan afsløre, at den gambianske forsvarsspiller efter blot 12 Superliga-optrædener for de danske mestre kan være fortid denne sommer. Hvis FC Midtjylland ellers siger ja at sælge ham.

Ifølge B.T.s oplysninger er der således gang i nogle hårde forhandlinger mellem FC Midtjylland og den belgiske klub Anderlecht, og Ulvene har allerede afvist tre store bud på den brølstærke gambianer.

Sanneh har kun spillet et halvt år i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Sanneh har kun spillet et halvt år i FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Første gang lagde Anderlecht et bud på 3,5 millioner euro, 26 millioner kroner, siden hævede de det til fire millioner euro, 30 millioner kroner, og senest har de for få dage siden lagt fem millioner euro, godt 37 millioner kroner, i et skriftligt tilbud på det danske bord. Alt er afvist.

»Der er mange bud på vores spillere, men den der vil jeg ikke kommentere på,« siger Svend Graversen, sportschef i FC Mitdjylland til B.T.

Bubacarr Sannehs agent, Allan Bak Jensen, vil ikke kommentere direkte på Anderlecht, men siger om sin spiller:

»Det er klart, at der er en masse interesse for en spiller som ham, men lige nu fokuserer han på FC Midtjylland og Champions League, men man ved aldrig, hvad der sker i fodbold,« lyder det fra agenten.

De tre afvisninger er ikke ensbetydende med, at en handel er udelukket. Anderlecht vil gå langt for Sanneh, og B.T. erfarer, at klubben er villig til at hæve buddet til et sted mellem seks og syv millioner euro, 45-52 milloner kroner.

Bubacarr Sanneh er en stor prioritet for Anderlecht i Belgien. Foto: Henning Bagger Vis mere Bubacarr Sanneh er en stor prioritet for Anderlecht i Belgien. Foto: Henning Bagger

Det er mange, mange gange det beløb, som FC Midtjylland betalte for et halvt år siden, da de danske mestre fik hentet ham for 1,5 millioner kroner i Horsens. Allerede på det tidspunkt var Bubacarr Sanneh en etableret profil i Superligaen, men fordi han kun havde et halvt år tilbage af sin kontrakt med Horsens, lykkedes det at få Sanneh til spotpris.

Nu er spørgsmålet bare, om belgierne får held med at overtale FC Midtjylland til et salg, eller om ledelsen ser bort fra belgiernes insisteren og holder fast i deres plan om, at Bubacarr Sanneh bliver en vigtig brik i forsøget på at spille FC Midtjylland i Champions League.