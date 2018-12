Kasper Hjulmand er en eftertragtet herre.

Superligaens største danske trænernavn er ikke bare inde i billedet til en forlængelse i FC Nordsjælland og det tomme trænersæde i norske Rosenborg.

Nu kan B.T. afsløre, at en af Europas mest vindende klubber også har Hjulmand på sigtekornet.

Søndag aften fyrede de 34-dobbelte belgiske mestre Anderlecht cheftræner Hein Vanhaezebrouck, og storklubben har med det samme indledt jagten på en ny mand til det store job.

Kasper Hjulmand er de seneste uger også blevet sat i fodbindelse med det ledige trænerslde i den norske storklub Rosenborg, der har de danske profiler Nicklas Bendtner og Mike Jensen på lønningslisten. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Et af 'dyrene' på jagtmarken er Kasper Hjulmand. Det fortæller flere kilder til B.T..

Lige nu står FC Nordsjællands 46-årige cheftræner på en liste i Bruxelles, hvor Anderlecht har hjemme. Men her står danskeren naturligvis ikke alene.

Den tidligere Ajax- og Inter-træner Frank de Boer er de seneste dage poppet op som en af Anderlechts foretrukne kandidater. Det samme er Peter Bosz, der senest trænede Borussia Dortmund, samt John van den Brom fra hollandske AZ.

Anderlecht, der i denne sæson har skuffet stort med en øjeblikkelig fjerdeplads i den hjemlige liga, kan derfor meget vel ende med at kigge andre veje end til Farum. Men pilen kan også pege på Kasper Hjulmand i løbet af de kommende dage og uger.

Hein Vanhaezebrouck blev fyret i den belgiske storklub Anderlecht søndag aften. Hans afløser kan blive dansk

Skal Kasper Hjulmand til Anderlecht i denne omgang, skal han købes fri af FC Nordsjælland. Hjulmand har kontraktudløb i Farum-klubben allerede til sommer, men FCN gør, hvad de kan for at holde fast i den eftertragtede cheftræner. Til sommer kan den tidligere Mainz-træner gøre, som han vil, men lige nu kræver det FC Nordsjællands nåde, hvis Hjulmand vil videre allerede denne vinter.

Imens forsøger FC Nordsjælland at binde Hjulmand til en ny kontrakt. De to parter snakker sammen, men ifølge B.T.s oplysninger har cheftræneren endnu ikke oplyst, hvorvidt han overhovedet har et ønske om at blive i Farum. Hjulmand venter logisk nok på at se, hvilke døre der åbner sig.

En af de døre kan muligvis føre til Anderlecht, der i 70erne og 80erne var en af Europas helt store klubber. De seneste år har den tidligere danskerklub dog nøjedes med at dominere den hjemlige liga, hvor det siden årtusindeskiftet er blevet til ni mesterskaber.

