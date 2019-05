Glen Riddersholm og Sønderjyske fortsætter oprustningen frem mod næste sæson. Klubben sikrer sig den tidligere FC Midtjylland-spiller Patrick Banggaard.

Det kan B.T. afsløre.

Tilføjelsen af Patrick Banggaard sker lige i kølvandet på endnu en opsigtsvækkende transfer i Haderslev-klubben, da klubben for ganske få dage siden præsenterede Rilwan Hassen.

Fælles for de to spillere er, at de begge tidligere har samarbejdet med cheftræner i Sønderjyske, Glen Riddersholm. Dengang i FC Midtjylland, hvor de tilmed fejrede klubbens første mesterskab nogensinde i 2015.

Nu skal successen så gentages i Sønderjyske.

Mens Rilwan Hassan kommer til de lyseblå direkte fra sølvvinderne, skal Patrick Banggaard pakke hele tilværelsen ned igen og flytte det nordpå. Den tidligere U21-stopper har nemlig siden de glade FC Midtjylland-dage været en tur i udlandet og gjort sig i tyske Darmstadt og også været på leje i både Roda og Pafos FC, men nu er det altså tid til et gensyn med dansk fodbold.

Dermed har Sønderjyske fundet en fuldgod erstatning for anfører Marc Pedersen, der frygtes ude i resten af året med en skade. Samtidig har endnu en midterforsvarer i Thomas Juel-Nielsen kontraktudløb denne sommer.