Brøndby har efterhånden ventet længe på et endegyldigt ja eller nej fra Kasper Hjulmand til jobbet som klubbens cheftræner.

Men når én mulighed lader vente på sig, åbner det for alternativer. Det har det også gjort i Brøndby.

B.T. kan nu afsløre, at schweiziske René Weiler med ét er blevet en brandvarm kandidat til det job, som Martin Retov nu bestrider på midertidig basis.

45-årige Weiler har, som B.T. skrev forleden, ellers ikke haft en fast plads blandt frontløberne i kampen om et af Danmarks største trænerjobs. Men det har ændret sig på kort tid.

Schweiziske René Weiler er med é blevet en særdeles varm kandidat i Brøndby.

B.T.s kilder fortæller, at den tidligere træner i blandt andet FC Nürnberg og Anderlecht i løbet af de seneste dage og uger har haft flere møder med Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, og klubbens ejer, Jan Bech Andersen.

Weiler har via disse møder spillet sig selv ind som et realistisk bud på en ny Brøndby-træner. Den tidligere schweiziske landsholdspiller har en fodboldfilosofi, der matcher Brøndbys, og samtidig har han et ry som en kommunikativt stærk træner.

Fra de klubber og lande, han tidligere har været i, beskrives han dog også som en hård træner, der på ingen måde er bange for hverken at sige fra eller sige sin mening uden omsvøb. Heller ikke offentligt.

Brøndby startede jagten på en ny træner allerede inden Alexander Zorniger blev fyret i februar måned. Men selv om der nu er gået flere måneder, er det endnu ikke lykkes ledelsen at få en underskrift på plads.



Kasper Hjulmand har fra start været Brøndbys førstevalg, men den nu tidligere FC Nordsjælland-træner har vinteren og foråret igennem holdt sine muligheder åbne.

Brøndby har derfor ventet på den danske træner, men med en sommer, et transfervindue og en sæsonstart der kommer tættere på, kan Brøndby ikke vente evigt.

Ventetiden har bragt andre trænere i spil. Blandt andet René Weiler, der har været uden job, siden han i februar måned blev fyret i hjemlandets FC Luzern.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar til René Weiler fra Brøndbys sportsdirektør, Ebbe Sand, og klubejer Jan Bech Andersen. Heller ikke Mads Bach Lund, der repræsenterer agentfirmaet bag schweizeren, er vendt tilbage på flere opkald.