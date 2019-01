Kasper Hjulmand er manden, som Anderlecht vil have som cheftræner.

Ifølge B.T.s oplysninger har den belgiske storklub nu sat FC Nordsjællands cheftræner øverst på sin ønskeliste til at overtage trænerposten efter flere uger med forskellige navne vendt i medierne – heriblandt Frank de Boer og Phillip Cocu.

Ifølge B.T.s kilder forhandler Anderlecht nu med Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland, men endnu er det for tidligt at sige, om det ender, som Anderlecht ønsker.

På vejen mod Hjulmand i Anderlecht er der dog flere udfordringer, der skal løses.

En af dem er, at Kasper Hjulmand fortsat har et halvt år tilbage af sin kontrakt med FC Nordsjælland, der i udgangspunktet ikke ønsker at slippe succestræneren før tid.

B.T. afslørede allerede 19. december, at Kasper Hjulmand var på blokken i Anderlecht, hvor Frank Arnesen dagen efter blev præsenteret som ny teknisk direktør.

B.T. har været i kontakt med Frank Arnesen, der ikke havde tid til at besvare vores spørgsmål.

B.T. har desuden forsøgt at få en kommentar fra både Kasper Hjulmand og sportsdirektør i FC Nordsjælland Carsten V. Jensen, men uden held i begge tilfælde.

Kasper Hjulmands trænerfremtid har længe været uvis, da der ikke er blevet meldt noget ud fra FC Nordsjælland, hvor han har kontraktudløb til sommer.