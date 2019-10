Den danske fodboldtræner og klubkonsulent Mads Davidsen ønsker ikke at fortsætte karrieren på dansk jord og vil fremover bosætte sig i Spanien.

I de seneste måneder har Mads Davidsen været tilknyttet Brøndby IF som strategisk rådgiver og konsulent, men fra november er det slut, fortæller han til B.T.

»Det er ganske udramatisk, da kontrakten udløber - som den gør for en konsulent, hvor jeg kun opererer i kortere perioder i klubberne,« siger han og tilføjer:

»Men det er korrekt, at jeg har besluttet mig for ikke at arbejde i danske klubber i de kommende år, men fokusere mere på udenlandske markeder,« udtaler den 37-årige Davidsen.

Ifølge B.T.s oplysninger har to danske klubber tilbudt Mads Davidsen en ledende stilling, men dette kan ikke lokke den unge fodboldmand hjem efter snart otte år som udlandsdansker.

»Jeg har ingen kommentarer til konkrete klubnavne, men kan bekræfte, at jeg har muligheder i Danmark. Men igen, jeg prioriterer i disse år, at min karriere, vores liv og udvikling som familie skal fortsætte i udlandet.«

»Vi har det seneste år boet i London, men flytter nu til Malaga, hvor jeg skal studere den spanske fodboldkultur, lære sproget og operere globalt som konsulent,« fortæller Davidsen, der dog ikke udelukker en enkelt klub på fuld tid:



»Selvfølgelig kan jeg blive fristet af den helt rigtige klub i det helt rigtige miljø med de helt rigtige mennesker, i den rigtige rolle, der kun vil have mig på fuldtid, men jeg er meget afklaret om, hvad jeg vil og ikke vil. Og indtil videre trives jeg i konsulentrollen, hvor jeg både får masser af erfaringer, inspiration samt afdækket verdenskortet,« siger Davidsen, der skulle have været tæt på et stort job som sportsdirektør i en MLS-klub i USA for få uger siden:

»Jeg var relativt langt henne i detaljerne med en klub i MLS, som er et rigtigt interessant marked i disse år, men i sidste ende stemte min profil og måde at bygge en klub på ikke helt overens med ejernes.«

Mads Davidsen fik sit gennembrud i fodboldverdenen som U19-træner og Superliga-analytiker i Brøndby IF som 28-årig.

Her arbejdede han blandt andet med spillere som Pierre-Emile Højbjerg og Riza Durmisi. Siden gik turen til Kina, hvor han var i godt syv år og nåede at arbejde med trænernavne som Sven-Göran Eriksson og André Villas-Boas samt spillerprofilerne Ricardo Carvalho, Asamoah Gyan, Hulk og Oscar.

Danskeren forlod i slutningen af 2018 Kina, hvor han som teknisk direktør i klubben Shanghai SIPG FC var med til at vinde klubbens første kinesiske mesterskab nogensinde.

I januar 2019 stiftede Mads Davidsen konsulentfirmaet Optima Football Consulting, der rådgiver fodboldklubber på et strategisk niveau fra basen i London og i det seneste år har rådgivet fodboldklubber og forbund på tre forskellige kontinenter.

