Den tidligere tekniske direktør i den kinesiske mesterklub Shanghai SIPG, Mads Davidsen, kommer tilbage til Brøndby.

Det kan B.T. afsløre.

Mads Davidsen skal agere konsulent i den danske storklub og rådgive ikke mindst sportsdirektør Ebbe Sand, men i det hele taget ledelsen i den blågule klub.

»Jeg har ingen kommentarer til, hvem jeg skal være konsulent for,« siger Mads Davidsen, da B.T. mandag tager kontakt til ham og ønsker en bekræftelse på historien.

Bestyrelsesformand i Brøndby, Jan Bech Andersen, er også kortfattet.

»Jeg kommenterer ikke den slags. Jeg har ikke noget at sige,« lyder det fra ham.

Mads Davidsen er blevet selvstændig, efter han stoppede i Shanghai SIPG. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mads Davidsen er blevet selvstændig, efter han stoppede i Shanghai SIPG. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

36-årige Mads Davidsen var frem til årsskiftet i Shanghai SIPG (læs her om årsagen til hans stop i Kina), men har siden da lanceret sin egen rådgivende virksomhed Optima Football, hvor målet er at sikre kunderne succes ud fra tanken om, at alle ansatte arbejder med og fokuserer på én, bæredygtig strategi.

Det bliver Brøndby nu en del af, og Mads Davidsen kommer på lidt under en deltidsstilling til at åbne en velkendt glasdør på Brøndby Stadion om morgenen.

Inden den London-baserede dansker i 2012 smuttede udenlands og først arbejdede som teknisk direktør i Ebbe Sand Football Academy i Shanghai og siden fik succes som både træner og leder andre steder i Kina, var han nemlig i Brøndby. Som både analytiker og U19-cheftræner.

Nu kommer han så tilbage, efter han har været i Danmark og overværede kampene mod AaB og FC Nordsjælland og benyttede sidste uge med at forhandle med Brøndby.

Dermed falder endnu en brik i den nye ledelse i Brøndby på plads, og selv om Mads Davidsen er UEFA PRO-licenstræner, er det altså ikke i rollen som ny cheftræner. Men han kan meget vel hjælpe med at finde den rette, der skal varetage det job, Martin Retov lige nu besidder efter fyringen af Alexander Zorniger.