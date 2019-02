Brøndby-ejer Jan Bech Andersen vil have Kasper Hjulmand som klubbens nye cheftræner. De kommende uger bliver altafgørende for, om de blå-gules hede trænerdrømme også bliver til virkelighed.

Martin Retov og Matthias Jaissle er Brøndbys nutid, men i kulisserne arbejder især Jan Bech Andersen hårdt for at kapre den mand, der skal være fremtiden på den københavnske Vestegn. Nu kan B.T. give et kig ind bag de kulisser.

B.T. kan således fortælle, at forhandlingerne og snakkene med FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, i øjeblikket pågår for fuld tryk.

Allerede i mandags kunne B.T. fortælle om flere måneders samtaler mellem Jan Bech Andersen og Kasper Hjulmand, men de samtaler er nu gået ind i et mere konkret stadie. Brøndby vil Kasper Hjulmand. Det altoverskyggende spørgsmål er, om Hjulmand vil Brøndby.

(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Udfaldet af dét store valg afhænger af især to omstændigheder. Hjulmands alternativer i udlandet er ét af dem. Flere store døre kan nemlig åbne på mere fashionable adresser end Brøndby i løbet af de kommende uger og måneder - én af dem kan være belgiske Anderlecht, som i januar sprang i målet fra en ansættelse af Kasper Hjulmand og i stedet gik med hollandske Fred Rutten.

Anderlecht er fortsat en mulighed for Hjulmand til sommer, men det er en 'fugl på taget'. Det samme er i større eller mindre grad tilfældet med de andre interessante alternativer, Hjulmand har i det store udland. Klubberne har trænere og kan derfor ikke love alt for meget allerede nu i det meget tidlige forår.

Det kan Brøndby og Jan Bech Andersen i dén grad. Brøndby-fuglen sidder klar i Hjulmands hånd, hvis han vil have den.

Men skal Hjulmand ville det, skal han have sine krav opfyldt. Hjulmand har ifølge B.T.s oplysninger givet Jan Bech Andersen en række betingelser, der skal opfyldes, hvis han 1. juli skal sætte sig til rette i det trænersæde, som Alexander Zorniger efterlod i mandags.

I videoen kan du høre Alexander Zornigers reaktion efter Brøndby IF har offentliggjort fyringen af den tyske træner. Vis mere

En af betingelserne ligner et såkaldt springende punkt. En betingelse, der hvis Jan Bech Andersen accepterer den, kan få Hjulmand til at sige ja. Men også en betingelse, som kan få det hele til at falde sammen.

Hjulmand vil nemlig have en option eller klausul i sin kontrakt, der giver ham mulighed for at rejse ud, hvis en stor udenlandsk klub byder sig til. En kattelem.

I FC Nordsjælland er den 46-årige træner i dag 'fanget' af en frikøbsklausul på hele 15 millioner kroner. Den kostede dyrt, da Anderlecht lokkede tidligere på året. Den slags vil Hjulmand ikke risikere sker igen.

Han vil derfor have muligheden for at sige 'tak for nu' i Brøndby uden de store sværdslag eller økonomiske forhindringer, hvis han præsenteres for et udenlandsk tilbud, han ikke kan sige nej til.

(Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2017) Foto: Liselotte Sabroe

Den betingelse tygger Jan Bech Andersen nu på. Og han tygger igennem. For lige så meget, Brøndby-ejeren vil have Danmarks største trænernavn, lige så meget kan han frygte at miste ham hurtigt igen. Og hvad så, Brøndby? Derfor giver Hjulmands krav om en klausul lige nu store panderynker omkring forhandlingerne.

Mere glidende går det ifølge B.T.s oplysninger med cheftrænerens andre betingelser. Blandt andet, når det gælder gagen.

Hjulmand kræver en løn, der kan katapultere ham helt op i luftlag med Ståle Solbakken som Superligaens bedst tjenende træner. Og det kan han få.

Alexander Zorniger fik i Brøndby ca. 3,5 millioner kroner om året. Får Kasper Hjulmand sin vilje, kan han ende med at inkassere det dobbelte. Og Jan Bech Andersen synes ikke afvisende over for at åbne den store tegnedreng på vid gab.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det gør han heller ikke, når det gælder spillertruppen, hvor Kasper Hjulmand kræver en stor udrensning til sommer. Talrige spillere skal ud - og omvendt skal truppen forstærkes med nye profiler efter Hjulmands hoved.

Hjulmand vil i det hele taget have en omfattende grad af selvbestemmelse, hvis han skal takke ja til jobbet i Brøndby. Jan Bech Andersen skal i højere grad end nu blande sig uden om det sportslige, alt imens cheftræneren selv vil pege på den stab, han i givet fald skal omgive sig med. Også disse krav er den hovedrige blå-gule ejer klar til at efterkomme.

Jan Bech Andersen er i det hele taget parat til at gå langt for at få Kasper Hjulmand, som han mener om nogen kan forløse Brøndbys enorme potentiale. Men vil han gå langt nok? Det er spørgsmålet, der sammen med Hjulmands udenlandske alternativer afgør, om træneren lander på Brøndby Stadion.

Svaret er ikke nødvendigvis mange uger væk.