FC København er på jagt. Efter en ung midtbanespiller, som kan bidrage med sine offensive kvaliteter. Og ham har man fundet i Kroatien.

Ståle Solbakken og co. har i hvert fald set sig mere end overodentligt lune på 21-årige Robert Mudrazija fra NK Osijek, fortæller kilder til B.T. Sport. Der er også forhandlinger i gang med den kroatiske klub.

Den unge centrale midtbanespiller er noteret for to U21-landskampe for Kroatien, og så har han spillet 11 kampe, scoret et mål og lagt op til tre for NK Osijek, der 18 kampe inde i sæsonen ligger nummer to i den bedste kroatiske række.

Robert Mudrazija er derfor heller ikke nem at vriste fri af NK Osijek. Klubben er hverken i pengenød eller har akut behov for at sælge spillere, og derfor kræver de angiveligt en pris omkring tre millioner euro.

Det vil FC København næppe betale for en spiller, der ikke er tiltænkt nødvendigvis at gå direkte ind i startopstillingen. Og da FCK-manager Ståle Solbakken fredag til fanarrangementet FCK Inside talte om et potentielt nyindkøb, nævnte han netop også prisen som et problem.

»Hans klub kræver for høj en pris,« lød det fra nordmanden.

Den pris skal forhandles ned. Og måske er det derfor, at FCK har sendt Daniel Rommedahl en tur til Kroatien. Ifølge B.T. Sports oplysninger er FCKs administrationschef lige nu i Kroatien.

Det har dog ikke været muligt at få bekræftet, om det er for at forhandle en aftale på plads med NK Osijek og Robert Mudrazija.

Men interessen for den 21-årige kroat er stor. Om forhandlingerne så også ender i en endelige handel, må tiden vise.

Og tid er der stadig lidt af for FC København. For transfervinduet lukker 31. januar, og Ståle Solbakken vil hellere end gerne have fundet en midtbanespiller inden da. Det forsøgte han allerede i sommer, da man længe kæmpede for at vriste en spiller fri, men mislykkedes.

Og på sidstedagen forsøgte FCK så med et bud på Brøndbys Simon Tibbling, som B.T Sport kunne afsløre. Brøndby ville dog have for mange penge for svenskeren, så Ståle Solbakken trak følehornene til sig igen.

Det har han endnu ikke gjort med Robert Mudrazija. FCK skal bare lige have NK Osijeks pris ned.