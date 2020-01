Superligaens tophold, FC Midtjylland, trykker pedalen i bund i guldjagten.

B.T. kan afsløre, at Ulvene henter en stor profil i form af Anders Dreyer, der er ejet af Premier League-klubben Brighton.

FC Midtjylland har længe været ude efter Anders Dreyer, ligesom Brøndby IF i sommer ifølge B.T.s oplysninger forsøgte at hente ham, men nu kan de godt pakke den drøm væk.

Brighton købte den 21-årige Anders Dreyer for et stort millionbeløb i 2018 - i omegnen af 17-18 milioner kroner blev nævnt - efter et stort gennembrud i Esbjerg fB, der slog salgsrekord på ham.

Anders Dreyer i aktion for Danmark i en U21-landskamp mod Serbien tilbage i juni måned

Især sæsonen 2017/2018 i 1. division sprang i øjnene med 18 mål og otte assister, da Esbjerg fB igen rykkede op i Superligaen.

Dreyer var en del af det danske U21-landshold ved EM i sommer, og han er fortsat en profil på holdet, som stormer mod en ny slutrunde.

Siden det lidt overraskende skifte til Brighton blev den lille hurtige dansker med det giftige venstreben lejet ud til forskellige klubber for at få flere kampe i støvlerne.



I sommer tog den unge dansker så til hollandske Herenveen, hvor det er blevet til 11 kampe i efteråret med et mål og to oplæg til følge.

Dreyer nøjes dog kun med et halvt år i Æresdivisionen, for nu venter kamp for guldet i FC Midtjylland, der har købt ham fri.

Guldaspiranterne har inden forårets kampe fire point ned til FC København på andenpladsen.