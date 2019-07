Denis Vavro er timer fra at være fortid i FC København.

Ifølge B.T.s oplysninger er det kun et lægetjek og en underskrifts-seance, der mangler, før FCK-forsvars-jernet kan kalde sig SS Lazio-spiller.

Slovakiske Denis Vavro får ifølge B.T.s kilder en femårig aftale i den italienske storklub.

Salsgprisen ender efter forhandlinger mellem de to klubber på 10 millioner euro plus 1,5 millioner euro i mulige bonusser. Det svarer til lidt over 75 millioner kroner, hvilket vil gøre Vavro-salget til et af de største i FCK's historie.

Den 23-årige slovak har i denne uge været på træningslejr med FCK i Østrig, men han er nu sammen med sin agent, Martin Petras, fløjet til Rom for at forhandle de personlige aftaler på plads.

SS Lazio har fulgt Denis Vavro i flere måneder, men først inden for de seneste uger er historien om interessen kommet ud til omverdenen.

Danis Vavro har selv indirekte pustet til rygte-ilden inden for de seneste uger ved noget utraditionelt at have 'liket' en masse Instagram-kommentarer fra Lazio-fans, der bønfaldt ham om at komme til Rom.

Nu viser det sig, at der var en mening bag 'galskaben' fra den farverige forsvarsspiller, som har udviklet sig til en kultfigur i FCK.

Den store stærke slovak har spillet 85 kampe i den hvide trøje i siden sommeren 2017.

Salget af Vavro betyder, at Ståle Solbakken skal - og er på jagt efter en ny midterforsvarer til startopstilingen.

Heldigvis for FCK-træneren får han en god sjat millioner at handle for.

B.T. har mere nyt om forsvarsforstærkninger til FCK snart. Hold øje med BT.dk